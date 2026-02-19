リアリティ番組「カーダシアン家のセレブな日常」で知られるモデルで女優のキム・カーダシアン（45）と、元夫でラッパーのカニエ・ウェスト（48）の間に生まれた12歳の娘ノースちゃんが、自らの事業を設立しようとしていると報じられている。



【写真】ビシッと決めている母娘2ショット

キムが衣類やアクセサリー、時計、ジュエリー、バッグなどの用途で「NOR11」というブランド名の商標登録を申請したとザ・サン紙が伝えた。キムが登録役員として名を連ねている KimYe’s Kid Incという組織によって 米国特許商標庁（USPTO） に提出されたという。



「NOR11」というブランド名は、「ノース（North）」の最初の3文字に、この事業のアイデアを思いついた時の年齢である11をつけたと思われており、ノースちゃんは以前、「NOR11」と書かれた帽子を友人たちとかぶっている写真をSNSに投稿していたこともあった。



キムとの間に4人の子供を持つカニエが、この事業に関与しているのかについては分かっていない。



（BANG Media International／よろず～ニュース）