日産が全長4m以下の「5速MTミニバン」世界初公開！

かねてから予告されていた日産の新型「グラバイト（GRAVITE）」。

日産モーターインディアが2026年2月17日に世界初公開しました。

インド市場の戦略車として投入されたこのMPV（日本ではミニバン）は、全長4メートルを切るコンパクトなサイズながら7人乗りを実現しました。

現地価格56万5000ルピー（約96万円）からという設定だけでなく、様々な魅力があるようです。すでに公開されているカタログから細かく見ていきます。

新型グラバイトのボディサイズは、全長3987mm×全幅1734mm×全高1644mm、ホイールベースは2636mmです。

インド市場では全長4メートル未満の車両に対して税制優遇があるため、このサイズ枠に収めつつ最大限の居住空間を確保したパッケージングとなっています。

外観デザインは、日産のグローバルデザイン言語を反映し、フロントにはピアノブラック仕上げの「2Dグリル」を採用。

さらにフロントとリアには日産の特徴である「C」シェイプのLEDシグネチャー、そして「クリスタルエッジLEDテールランプ」が施されました。

また、最低地上高は182mmを確保しており、未舗装路や凹凸の多いインドの道路環境でも安心して走行できるロードクリアランスを持たせています。

足元にはグレードにより14インチのスチールホイール、または上級グレードで15インチのデュアルトーンフレックスホイールが装着されます。

インテリアにおける最大の特徴は、その高いモジュラー性です。カタログでは、3列目シートの取り外しや格納を組み合わせた6つの「モード」が提案されています。

ーーー

・ユニティ・モード（Unity Mode）： 3列すべてを使用する7人乗り仕様。家族全員での移動に適しています。

・エスケープ・モード（Escape Mode）： 3列目を取り外し、5人乗りで荷室容量を最大625リットル確保する仕様。

・フレックス・モード（Flex Mode）： 3列目の片側を格納した6人乗り仕様。荷室は320リットルとなります。

・アクティブ・モード（Active Mode）： 3列目を収納し、2列目も片側を倒した4人乗り仕様。長尺物や多くの荷物を積載可能です。

・アドベンチャー・モード（Adventure Mode）： 3人乗り仕様。大きなギアを積んでのアウトドアに適しています。

・エクスプロア・モード（Explore Mode）： 2列目以降をすべて収納スペースとする2人乗り仕様。ビジネス用途などで最大の積載力を発揮します。

ーーー

快適装備も充実しており、3列すべての席に空調の風が届くよう、天井には専用のACベントが設置されています。

また、ダッシュボードには温かみのある木目調仕上げ（N-CONNECTA以上）が施され、シートには「ヘキサゴン（六角形）パターン」のデザインが採用されました。

実用面では、インドの気候を考慮した装備が目立ちます。グローブボックス下段とセンターコンソールには保冷機能（クールドボックス）が備わり、移動中でも飲料などを冷たく保つことが可能です。

コックピット周りには、20.32cm（8インチ）のフローティングタッチスクリーンインフォテインメントシステムを搭載。

ワイヤレスのAndroid AutoおよびApple CarPlayに対応しています。

メーターには視認性の高い17.78cm（7インチ）のフルデジタル・アドバンスド・マルチファンクショナル・クラスターが採用され（TEKNAグレード）、タイヤ空気圧監視システム（TPMS）の情報なども表示されます。

また、スマートフォン用のワイヤレス充電器や、12V電源ソケットも装備され、現代のデジタルライフスタイルに対応しています。

パワートレインは、1.0リッター3気筒自然吸気ガソリンエンジン（B4D型）を搭載しています。最高出力は72PS／6250rpm、最大トルクは96Nm／3400-3600rpmを発揮します。

トランスミッションは5速マニュアル（MT）に加え、2ペダルで操作可能な5速AMT（EZ-Shift）が用意されました。燃費性能はAMTモデルで19.6km／L、MTモデルで19.3km／Lと公表されており、経済性に優れた仕様となっています。

安全面では、グレードを問わず標準装備が充実している点が特徴です。6つのエアバッグ、横滑り防止装置（ESC）、トラクションコントロール（TCS）、ヒルスタートアシスト（HSA）、ブレーキアシスト（BAS）、タイヤ空気圧監視システム（TPMS）などが全車に標準装備されており、高い安全性を確保しています。

※ ※ ※

新型グラバイトの価格は、エントリーグレードの「VISIA」が56万5000ルピー（1ルピー1.7円換算で約96万円）からです。

また最上級の「TEKNA AMT」でも84万9000ルピー（約144万円）と、競争力のある価格帯です。

発売を記念した「リミテッド・ローンチ・エディション」では、JBL製プレミアムスピーカーやデュアルドライブレコーダー、空気清浄機、アンビエントライト、専用のエアロアクセントなどのアクセサリーが追加され、さらに質感を高めています。

日産は、このグラバイトを皮切りにインド市場での攻勢を強め、今後も新型SUVの投入を計画しています。