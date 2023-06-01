ウォルバーハンプトンvsアーセナル スタメン発表
[2.18 プレミアリーグ第31節](モリニュー・スタジアム)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 1 ジョゼ・サ
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 15 ジェルソン・モスケラ
DF 37 ラディスラフ・クレイチー
MF 3 ウーゴ・ブエノ
MF 7 アンドレ
MF 27 ジャン・リクネル・ベルガルド
MF 36 マテウス・マネ
MF 38 ジャクソン・チャチュア
MF 47 アンジェル・ゴメス
FW 9 アダム・アームストロング
控え
GK 31 サム・ジョンストン
DF 2 マット・ドハーティ
DF 6 ダビド・メラー・ウォルフェ
DF 17 ペドロ・リマ
DF 21 ロドリゴ・ゴメス
MF 8 ジョアン・ゴメス
MF 62 L. Rawlings
FW 14 トル・アロコダレ
FW 74 T. Edozie
監督
ロブ・エドワーズ
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン・ティンバー
MF 7 ブカヨ・サカ
MF 11 ガブリエル・マルティネッリ
MF 20 ノニ・マドゥエケ
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 19 レアンドロ・トロサール
監督
ミケル・アルテタ
