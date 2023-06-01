[2.18 プレミアリーグ第31節](モリニュー・スタジアム)

※29:00開始

<出場メンバー>

[ウォルバーハンプトン]

先発

GK 1 ジョゼ・サ

DF 4 サンティアゴ・ブエノ

DF 15 ジェルソン・モスケラ

DF 37 ラディスラフ・クレイチー

MF 3 ウーゴ・ブエノ

MF 7 アンドレ

MF 27 ジャン・リクネル・ベルガルド

MF 36 マテウス・マネ

MF 38 ジャクソン・チャチュア

MF 47 アンジェル・ゴメス

FW 9 アダム・アームストロング

控え

GK 31 サム・ジョンストン

DF 2 マット・ドハーティ

DF 6 ダビド・メラー・ウォルフェ

DF 17 ペドロ・リマ

DF 21 ロドリゴ・ゴメス

MF 8 ジョアン・ゴメス

MF 62 L. Rawlings

FW 14 トル・アロコダレ

FW 74 T. Edozie

監督

ロブ・エドワーズ

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 5 ピエロ・インカピエ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン・ティンバー

MF 7 ブカヨ・サカ

MF 11 ガブリエル・マルティネッリ

MF 20 ノニ・マドゥエケ

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 41 デクラン・ライス

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 16 クリスティアン・ノアゴール

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 19 レアンドロ・トロサール

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります