なぜ、パラレルキャリアは“コミュニケーション力”を向上させるのか？

働く者一人ひとりの「キャリア」がいっそう重視される時代になった。個人が職業経験で培うスキルや知識の積み重ねを「キャリア」と呼ぶが、それは、一つの職種や職場で完結するものとは限らない。「長さ」に加え、キャリアの「広さ」も、エンプロイアビリティ（雇用される能力）を左右するのだ。書籍『個人と組織の未来を創るパラレルキャリア 〜「弱い紐帯の強み」に着目して〜』（＊）の著者であり、40代からのキャリア戦略研究所 代表の中井弘晃さんは“パラレルキャリア”こそが、個人と組織を成長させると説く。今回は、「パラレルキャリアがコミュニケーション力を向上させる理由」を、中井さんが説いていく。（ダイヤモンド社 人材開発編集部）

＊1 中井弘晃著『個人と組織の未来を創るパラレルキャリア〜「弱い紐帯の強み」に着目して〜』（2022年10月／公益財団法人 日本生産性本部 生産性労働情報センター刊）

まずは、基本となるコミュニケーション力を磨くこと

就職を控えた学生（企業の入社内定者）のためのメディア「フレッシャーズ・コース」に、私は「コミュニケーションとキャリア」というテーマで寄稿しています。その中で、「入社後は、社内での仕事を通じてコミュニケーションスキルを磨き、次のステップとして社外でのパラレルキャリアに取り組み、普段は接することのない緩やかなつながり（弱い紐帯）との交流を通じてコミュニケーション力を向上させる」という2段階ステップを提案しています。

パラレルキャリアはコミュニケーション力を向上させる効果がある一方で、社外で協業を行うためには、基本的なコミュニケーション力が前提となります。そのため、「入社後の数年間は、基本となるコミュニケーション力を社内で磨くことが望ましい」と寄稿文の中でアドバイスしています。基本ができていない中で社外に越境しても、得られる成果は小さく、挫折につながりやすいからです。基本の大切さは、20代に限らず、30代以上の全世代に共通です。たとえば、英会話スクールで学ぶ際、基礎的な単語しか話せないレベルの人が、英語を流暢に話せるメンバーのクラスに入ったケースを考えてみましょう。一念発起して、努力を重ねて急成長する人も稀にいるかもしれません。しかし、多くの場合、授業内容や周囲のレベルについていけず、疎外感や劣等感を抱いて、クラス替えを余儀なくされたり、最悪の場合、英会話を学ぶことを断念してしまったりすることにもなりかねません。適正レベルの見極めと段階を踏むことが大切なのです。

何かを達成しようとするときは、「頑張って努力したら、何とか届くレベルの目標」を設定することが、モチベーションも高まり、成長につながります。目標が実力とかけ離れていた場合、無力感を抱き、モチベーションも下がります。この点で興味深い理論が、ハンガリー出身の心理学者チクセントミハイ氏の「フロー理論」です。フロー理論によると、能力よりも低すぎる業務では、「弛緩」や「退屈」の状態となり、能力よりも高すぎる業務では「不安」や「心配」の状態となります。能力とタスクが均衡した業務に取り組むときに「フロー」（没我状態）となり、最大の成果が期待できる――このことは組織におけるマネジメント、上司が部下に業務をアサインメントする際に特に考慮すべき視点だと、私は思っています。

