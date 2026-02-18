【UEFAチャンピオンズリーグ】ベンフィカ 0−1 レアル・マドリード（日本時間2月18日／エスタディオ・ダ・ルス）

【映像】クルトワの「片手マグネットキャッチ」

レアル・マドリードのGKティボー・クルトワが見せた「神セーブ」が大きな話題となっている。

日本時間2月18日、レアル・マドリードはUEFAチャンピオンズリーグ（CL）の決勝トーナメント・プレーオフ第1レグでベンフィカと対戦。FWヴィニシウス・ジュニオールが50分に挙げたゴールが決勝点となり、敵地で1−0の勝利を収めた。

クリーンシートで先勝したマドリードだったが、ベンフィカに計10本のシュートを許しており、決してピンチがなかったわけではない。中でも決定的だったのが、前半24分のワンシーンだ。

左サイドからのクロスをDFディーン・ハイセンが頭でクリアしたが、そのこぼれ球をベンフィカのMFフレデリク・アウルスネスに拾われ、ペナルティーエリア手前からミドルシュートを打たれてしまう。低弾道で強烈な一撃は、ディフレクション（当たってコースが変わる）してゴール左隅へと飛んだ。

しかし、守護神クルトワが立ちはだかる。ブラインドになった上にディフレクションしたことで一瞬だけ右に身体が傾いたが、即座に左へと体重を移動させて横っ飛び。しかも、ボールを弾くのではなく左手一本（ワンハンド）でキャッチし、すぐさま起き上がって右手でボールを完全に押さえ込んだのだ。

この人間離れしたプレーに、解説の林陵平氏も「えー！」と驚愕。「半端ない。これをキャッチ…。とんでもないですね。手前で当たってますからね」と大絶賛した。実況を務めた横内洋樹氏も「軌道が変わっていたので、弾くだけでもビッグセーブですが、ピタッと左手に張り付くようなセーブでした。まるでスパイダーマンでした」と、その異次元の反応速度と吸着力に脱帽した。

「やっぱクルトワが世界一のキーパーだよ」の声も

当然、このスーパーセーブはSNSでも大反響。「凄すぎて笑った」「神の領域に達したかもしれない」「相変わらずクルトワがクルトワしてる」「クルトワじゃなかったら決まってたな」「当たり前ですけど？みたいな感じでキャッチじゃないのよw」「ずっと人外だよな」「あれキャッチできんのかよ…」「マグネットキャッチだ」「そろそろクルトワには人間じゃない説があると思う」「え？クルトワ逆体重なのに弾くんじゃなくてキャッチなの意味わからんやん」「やっぱクルトワが世界一のキーパーだよ」「どゆこと！？」など、驚きと称賛のコメントが殺到した。

33歳ながらまったく衰えを見せないクルトワは、シュートストップにおいてはジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ）と並ぶ世界最強GKであることを改めて証明してみせた。

1点が勝ち抜けを大きく左右するプレーオフ。クルトワは運命の第2レグ（日本時間2月26日）でも、レアル・マドリードの命運を握る重要な存在となりそうだ。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAチャンピオンズリーグ）

