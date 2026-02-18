ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われ、17歳の高校2年生・中井亜美（TOKIOインカラミ）は好演技を披露し、78.71点でSP首位発進を決めた。鮮烈な五輪デビューとなったなか、注目が集まったのは衣装だ。国内のファンからもそのチョイスに納得する声が上がっている。

17歳が演技で、そしてその装いでも魅了した。中井は冒頭で日本女子4人目となるトリプルアクセルを成功させると波に乗り、世界の観衆を沸かせた。フレッシュな演技とともに注目を集めたのが、赤のラインが印象的なボーダー柄の衣装だ。

演技後に衣装デザイナーのマシュー・キャロン氏のブランド「Feeling」が、インスタグラムで中井の衣装の制作動画を公開。「1950年代の映画『ラ・ストラーダ』に着想を得たこの衣装は、手描きのラインと大胆な白と赤のストライプをあしらい、あえて擦れたようなデザインでシルエットを際立たせ、ひとつひとつの動きをより鮮明に見せる工夫が施されている」「純真な存在。心に響く存在感。自由な魂。氷上ではすべてが調和し、『ラ・ストラーダ』の音楽に導かれていく」と説明していた。

イタリアならではの装いだったことが明らかになり、SNS上の日本人ファンからも納得の声が。

「そうか、イタリア開催だからフェデリコ・フェリーニの『道』なのか。中井亜美の衣装はジェルソミーナインスパイア」

「中井選手、イタリアでニーノロータの曲にジェルソミーナ衣装着て踊るのは攻めてるカッコいい」

「中井選手の衣装はイタリア文化への敬意なのですね」

「このジェルソミーナ服と近くて、スパンコールなのに擦り切れ表現されている中井選手の衣装すごいいい『道』をイタリアでやるというのもヤバイ」

「中井亜美選手のフィギュア競技は音楽も衣装もフェリーニ監督の『道』のジェルソミーナに対するオマージュというのは感慨深い！」

19日（同20日）のフリーではどんな装いで現れるのか。注目が集まりそうだ。



（THE ANSWER編集部）