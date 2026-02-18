ブレントフォード・アンドリュース監督の振る舞いが話題

イングランド1部ブレントフォードは現地時間2月16日にFAカップ4回戦で6部マクルズフィールドと対戦。

1-0で勝利を収めた。ブレントフォードを率いるキース・アンドリュース監督は試合後、クリスタル・パレスを撃破するなど快進撃を見せていた対戦相手のロッカールームを訪問し、激励した。

ブレントフォードと対戦したマクルズフィールドはイングランド6部相当のナショナルリーグ・ノースを戦うクラブ。FAカップ3回戦ではMF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスに2-1で競り勝つジャイアントキリングを成し遂げて勝ち進んできた。

この4回戦ではブレントフォードが勝利を収める結果となったものの、スコアは1-0と接戦。マクルズフィールドはまたしても最上位リーグを戦う相手に健闘した。

マクルズフィールドが見せた快進撃にブレンドフォードのアンドリュース監督は感銘を受けたようだ。指揮官は試合後にマクルズフィールドのロッカールームを訪問。監督や選手、スタッフへ言葉をかけ、その健闘を称えた。

アンドリュース監督のこの行動は反響を呼んでいる。英紙「デイリー・ミラー」は「選手たちに礼儀正しく接し、品格を示した」「アンドリュース監督はマクルズフィールドのロッカールームを訪れ、相手チームを称賛していた」と伝えた。

また、英紙「ザ・サン」も「意気消沈する選手たちを励ますためにマクルズフィールドのロッカールームに入った」と相手チームへのリスペクトを最大限に示すアンドリュース監督の紳士的な振る舞いを称えていた。（FOOTBALL ZONE編集部）