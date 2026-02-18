¤Ê¤¼Æ±¤¸¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡© ¥¹¥Þ¥Û¤Ç¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡È¿´¤Î¥¯¥»¡É¤ò9¤Ä¤ËÊ¬Îà¤¹¤ëÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÃÇ¥µ¥¤¥È¡Ø¥á¥ó¥¿¥ë¥¨¥é¡¼¥¿¥¤¥×¡Ù¤¬¸ø³«
¡¡¡Ö¤Ê¤¼Æ±¤¸¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡©¡×Ìµ°Õ¼±¤Î¡È¿´¤Î¥¯¥»¡É¤ò9¥¿¥¤¥×¤Ë²Ä»ë²½¤¹¤ëÌµÎÁ¿ÇÃÇ¤¬ÅÐ¾ì¡ª Á´50¥Ú¡¼¥¸¤Î²òÀâ½ñ¤âÇÛÉÛÃæ
¡¡¡Ö¤Ä¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤Þ¤¿Æ±¤¸¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¡ÈÌµ°Õ¼±¤ÎÀµÂÎ¡É¤¬¤Ä¤¤¤ËÈ½ÌÀ¡©
¡¡2·î17Æü¤Ë¸Ä¿Í¤Î»×¹Í¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÃÇ¡Ø¥á¥ó¥¿¥ë¥¨¥é¡¼¥¿¥¤¥×¡Ù¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤Ç48Ìä¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ä´»Ò¤¬°¤¤»þ¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¡È¿´¤Î¥¯¥»¡É¤ò9¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬Îà¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥¨¥é¡¼¤ò¡ÖÄ¾¤¹¤Ù¤·çÅÀ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎËÉ±ÒÈ¿±þ¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ëÅÀ¡£
¡¡¤Ê¤¼¤½¤Î¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢º¬ËÜÅª¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤ä¼«¸Ê·ù°¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ÇÃÇ¤Ï´°Á´ÌµÎÁ¡£¤µ¤é¤Ëº£¤Ê¤é¡¢³Æ¥¿¥¤¥×¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¡¢ºÍÇ½¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤âÌÀ¤«¤¹Á´50¥Ú¡¼¥¸¤Î¡Ö´°Á´¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡×¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃæ¡£
¡¡¼«Ê¬¤À¤±¤Î¡È¹¶Î¬ËÜ¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢»Å»ö¤äÂÐ¿Í´Ø·¸¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ê°Ê²¼¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤è¤ê¡Ë
¡¡¤Ê¤¼Æ±¤¸¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤«¡© ¡½ ¡Ö¤Ä¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤Î¡ÉÀµÂÎ¡É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡Ø¥á¥ó¥¿¥ë¥¨¥é¡¼¥¿¥¤¥×¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥º¥«¥é¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³µÜ·òÂÀÏ¯¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü2·î17Æü(²Ð)¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÃÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä ¡Ø¥á¥ó¥¿¥ë¥¨¥é¡¼¥¿¥¤¥×¡Ù ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Ç¤âµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤ Ìµ°Õ¼±¤Î»×¹Í¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡ÊÈ¿±þ¤Î¥¯¥»¡Ë ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖÄ´»Ò¤¬°¤¤¤È¤¤Ë¸½¤ì¤ä¤¹¤¤¥á¥ó¥¿¥ë¥¨¥é¡¼¡×¤Î¥¿¥¤¥×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤Ä¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤Þ¤¿Æ±¤¸¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÆâÅª¤ÊÈ¿±þ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¸ÊÍý²ò¤ÈÂÐ¿Í´Ø·¸¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡¡¿Í¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¿´ÍýÅª¤ÊÈ¿±þ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÏËÜÍè¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÊÝ¤È¤¦¤È¤¹¤ë¼«¸ÊËÉ±Ò¤ÎÆ¯¤¡× ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¿±þ¤¬Â¾¼Ô¤Ë ¡È°ãÏÂ´¶¡É ¤È¤·¤ÆÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»×¤¤¤¬¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¸í²ò¤ä¤¹¤ì°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ø¥á¥ó¥¿¥ë¥¨¥é¡¼¥¿¥¤¥×¡Ù¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿È¿±þ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò ¡ÈÌµ°Õ¼±¤Î¥¯¥»¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¡É ¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâÅª¤ÊÆ°¤¤òÍý²ò¤¹¤ëÆþ¸ý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Íý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¤¸Çº¤ß¤ò·«¤êÊÖ¤¹º¬ËÜ¸¶°ø¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¤è¤ê·òÁ´¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥á¥ó¥¿¥ë¥¨¥é¡¼¥¿¥¤¥×¤È¤Ï
¡¡¡Ø¥á¥ó¥¿¥ë¥¨¥é¡¼¥¿¥¤¥×¡Ù¤Ï¡¢¿ÍÀ¸·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿ Ìµ°Õ¼±¤ÎÈ¿±þ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡Ê¿´¤Î¥¯¥»¡Ë ¤ò9¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬Îà¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¿ÇÃÇ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¡Ö·çÅÀ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¶¯¤ß¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¿ÇÃÇ¤Ç¤Ï¡¢48Ìä¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¼ç¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¥¨¥é¡¼¥¿¥¤¥×¡ÊÌµ°Õ¼±¤Î¥¯¥»¡Ë¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìµ°Õ¼±¤ÎÈ¿±þ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¹ÔÆ°·¹¸þ
Ä´»Ò¤¬°¤¤¤È¤¤Ë¸½¤ì¤ä¤¹¤¤¿´¤ÎÈ¿±þ
Â¾¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¸í²ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¾õ¶·
¼«Ê¬¼«¿È¤ÈÂ¾¼Ô¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¥Ò¥ó¥È
¢£ ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§
¡ Ìµ°Õ¼±¤Î¥¯¥»¤ò¡ÖÍý²ò¡×¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤ë
¡¡ ¡Ö¥¨¥é¡¼¡á·çÅÀ¡×¤ÈÂª¤¨¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÈ¿±þ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë°Õ¿Þ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ ²þÁ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÍý²ò¤ÈÂÐ½è¡×
¡¡ÌµÍý¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤òÍý²ò¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë»ÑÀª¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
£ ¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤âÂª¤¨¤ë
¡¡¸Ä¡¹¤ÎÈ¿±þ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤¬À¸¤¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤Î¾Ú¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¯¤ß¤ä¸ÄÀ¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÍøÍÑÊýË¡
¡¡°Ê²¼¤Î¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡https://mizukara.com/mental_error_type/
¢£ ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì
¼«Ê¬¤¬¡Ö¤Ä¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¹ÔÆ°¤ÎÇØ·Ê¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë
Â¾¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¯
¿Í´Ö´Ø·¸¤Î²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿»ëÅÀ¤òÆÀ¤ë
¿´ÍýÅª¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òµÒ´ÑÅª¤ËÂª¤¨¤ë´ðÈ×¤ò¤Ä¤¯¤ë
¢£¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿Êý¸ÂÄê
¡¡¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿Êý¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥¨¥é¡¼¥¿¥¤¥×´°Á´¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡ÊÁ´50¥Ú¡¼¥¸¡Ë¡×¤ò
¡¡ÌµÎÁ¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§ÆÉ¤à¤È¤ï¤«¤ë¤³¤È
¡¡¡¦¥¨¥é¡¼¥¿¥¤¥×¡ÖÅ°Äì²òÀâ¡×
¡¡¡¦¥¨¥é¡¼¤È¾å¼ê¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Î¡Ö¥Ò¥ó¥È¡×
¡¡¡¦¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎËÜÅö¤Î¡ÖºÍÇ½¡× ¡Äetc
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥º¥«¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥º¥«¥é¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤òÍýÇ°¤È¤·¡¢º¬¸»Åª¤Ê¼«¸ÊÍý²ò¤Ë¤è¤ë¶¯¤ß¤ÎÈ¯·¡¤Ç¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤êÂó¤¯¸Ä¿Í¸þ¤±¥¥ã¥ê¥¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°»ö¶È¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤ÎÁÈ¿¥¥³¡¼¥Á¥ó¥°»ö¶È¡¢ÂÎ¸³·¿¼«¸ÊÍý²ò¥×¥í¥°¥é¥àREBOOST¤Ê¤ÉÊ£¿ô»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë»Å»öËþÂÅÙ¡Ê¥ï¡¼¥¯¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¤ÎÄã¤µ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¼«¸Ê³«È¯¡×¤äË¡¿Í¸þ¤±¤Î¡ÖÁÏÈ¯·¿ÁÈ¿¥³«È¯¡×¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£
¡¡¤Þ¤¿»Å»ö¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¿ÍÀ¸Á´ÂÎ¤Î½¼¼Â¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡×¤Ë¤âº£¸åÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤¬¼«¤é¤ÎGOAL¤òÀ¸¤¤ë»þÂå¤òÂó¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥º¥«¥é¤Î±¿±Ä»ö¶È/¥á¥Ç¥£¥¢
¡¡¥¥ã¥ê¥¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°»ö¶È¡Ö¥¥ã¥ê¥¹¥Ô¡Êhttps://mizukara.com/careerspeed/¡Ë¡×
¡¡¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥³¡¼¥Á¥ó¥°»ö¶È¡Êhttps://mizukara.com/executive/¡Ë
¡¡ÁÈ¿¥¥³¡¼¥Á¥ó¥°»ö¶È¡Êhttps://mizukara.com/impact/¡Ë
¡¡ÂÎ¸³·¿¼«¸ÊÍý²ò¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖREBOOST¡Êhttps://mizukara.com/reboost/¡Ë¡×
¡¡½ñÀÒ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊÑ¤¨Êý¡Êhttps://amzn.to/4m3s5nT¡Ë¡×
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÇ§ÃÎ²Ê³Ø¥³¡¼¥Á¥ó¥°¸¦µæ½ê¡Êhttps://mizukara.com/magazine/¡Ë¡×
¡¡▶Åö³º¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î´ØÏ¢µ»ö¡Êhttps://mizukara.com/magazine/research/260210/¡Ë
¡¡²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥º¥«¥é¡Êµì¡§³ô¼°²ñ¼ÒGOAL-B¡Ë
¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¥ã¥ê¥¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°»ö¶È¡¢ÁÈ¿¥¥³¡¼¥Á¥ó¥°»ö¶È¡¢Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È»ö¶È
¡¡ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»³µÜ·òÂÀÏ¯
¡¡½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¹¬Ä®ÆóÃúÌÜ£²ÈÖ£³¹æ ÆüÈæÃ«¹ñºÝ¥Ó¥ë 6³¬
¡¡ÀßÎ©¡§2019Ç¯7·î
¡¡URL¡§https://mizukara.com
