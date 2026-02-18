ミラノ・コルティナ五輪

16日（日本時間17日）に行われたミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーは三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が金メダルを獲得した。ペアでのメダルは日本史上初の快挙。地上波のニュース番組もりくりゅうペアを特集し、知名度は全国区へと広がった。その影響か、三浦と木原に対し「誰かに似てる」といった声も上がっていた。

2人がフリーで演じた「グラディエーター」。本来のりくりゅうらしい美しさあふれる演技で観客を魅了すると、フリー歴代最高得点を記録。ペアでは日本初となる金メダル獲得に、揃って嬉し涙を流した。

表彰式で名前を呼ばれると、三浦は木原に腰をひょいっと持って押し上げられ、ファンの間で「木原運送」と呼ばれるルーティンで満面の笑顔を見せた。

そんな三浦の姿が様々な番組に流れると、ネット上では女優の桜井ユキに似ているとの声が集まった。桜井はNHKドラマ「だから私は推しました」で演技賞、連続テレビ小説「ちむどんどん」「虎に翼」などに出演した実力派女優だ。Xには「誰かに似てるなーって思ってて、俳優の桜井ユキさんだった」「誰かに似てると思ったらそれだ」「同じこと思ってた人いて嬉しい」など、150万インプレッションを獲得する投稿もあった。

木原は人気フィギュアスケート漫画・アニメ「メダリスト」の明浦路司に似ているとの声が上がった。主人公の女子シングル選手・結束いのりのコーチで、熱く、涙もろいキャラクターだが、木原自身も日本代表「TEAM JAPAN」公式YouTubeで公開されたフィギュアの決起集会で「真面目に一回締めていい？」と熱いメッセージを送る33歳のまとめ役。ただ、フリーの得点発表では号泣し、三浦から「も〜マジで泣いてばっかり」と突っ込まれる人柄もあり、「もう明浦路司先生にしか見えない」「木原選手ガチで司先生じゃん」といった声も。さらに、明浦路も木原と同じく元々はシングル選手でペア競技に転向した過去まで一緒だ（明浦路はアイスダンス）。

一気に知名度が上がったことで起きた現象。りくりゅうは今や時の人となっているようだ。



