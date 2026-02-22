採用のプロが教える“落ちる志望動機”の共通点「他の会社にも言える」抽象的なアピールが面接官に響かない理由
就活系YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が、「【ガチ面接】内定を持つ27卒が大手ITの二次面接に挑戦したら、意外なフィードバックが…見逃しがちなポイントとは？｜SIer・28卒」と題した動画を公開した。動画では、すでに複数社の内定を持つ就活生・たけうち氏が、大手SIer企業の二次面接を想定した模擬面接に挑戦。面接官役を務めた男性から「話が面白くない」「嘘くさい」と厳しい指摘が飛び交う展開となった。
面接の中でたけうち氏は、学生時代に力を入れたこととして演劇サークルでの演出経験や、業務効率化のためのBot導入などをアピール。落ち着いた受け答えを見せたが、フィードバックの段になると面接官の表情は曇る。「厳しいことを言うと、全体的に話が面白くない」と切り出し、「数字が出てこないから話が入ってこない」「17人のうち何人の話なのか」と、具体性の欠如を指摘した。さらに「次はどんな話が来るんだろうと質問したくなるような“罠”を仕掛けるべき」と、短時間で相手の興味を惹きつけるためのテクニックを伝授した。
また、志望動機についても「普通すぎるし、そこまで弊社に惚れている理由がわからない」と一刀両断。「他のライバル企業にも同じことを言っているのでは？」と疑問を呈し、「あなたのためだけに用意しました、というラブレターになっていないと伝わらない」と、相手の心に響く伝え方の重要性を説いた。
最終的な合否判定は、意外にも「合格」。しかしその理由は「企業規模が大きく、300人採用するうちの1人なら入れる」というシビアなものだった。面接官はたけうち氏の人柄を「優しすぎる」「ビジネス向きではない」と評しつつも、特定の環境下での適性を示唆。就活生にとって、自分の話し方が相手にどう伝わっているかを客観視することの難しさと重要性を痛感させる動画となっている。
