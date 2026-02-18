猫が『蛇口から出る水』に興味を示す3つのワケ

皆様のお家の猫はどんな水が好きですか？お皿に入った常温の水？それともちょっぴり冷んやりしたお水？中には詝流水派詝と決め込むコアなファンもいるかもしれませんね。

ところで、なぜ猫は『蛇口から出る水』に興味があるのでしょうか？ここではその理由を3つ紹介いたします。

1.新鮮だから

かつて砂漠で生活していた猫は新鮮な水を求め、決して腐敗した水には手を出しませんでした。その本能は完全室内飼育になった現代の猫たちにもしっかりと刻まれています。

蛇口から出る水は、不純物やホコリなどが溜まることなく流れ続けるため新鮮そのもの。詝安全な水詝として興味深く、好まれる傾向にあるようです。

2.美味しいと感じやすい

さらに、このようにフレッシュな水は猫にとっても美味しいと感じるもの。程よく冷たいことも相まって詝蛇口一択詝という猫も珍しくありません。

ただこのこだわりは、飼い主さんがそばにいなければ叶えられないというデメリットがあります。どうしてもお皿の水を好んでくれない場合は、チョロチョロと水が流れ出るタイプの自動給水器を活用してみるといいかもしれませんね。

また、単にヒゲが濡れてしまうことが嫌というケースもあります。自動給水器の購入が悩ましいというご家庭ではまず、『器』から検討してみても良いでしょう。ご家庭にヒゲが当たりにくく濡れにくい楕円形の食器があれば使ってみてください。

3.狩猟本能がくすぐられる

これまでは、飲み水として蛇口の水を好む理由をお話してきましたが、全く異なる理由から好む猫もいるので紹介していきます。

皆様の身近に、直接飲むわけではないけれど流れる水が好きという猫はいませんか？もしいれば、その猫は詝水そのもの詝に魅力を感じている可能性があります。

というのも猫は、本能的に動くもの・キラキラしたものに興味を持つ習性があります。理由は狩猟本能による狩り欲求があるからです。

さらに、音がたまらなく好きという猫もいます。あの何とも言えないリズムが不思議でいっぱいなのでしょう。

そんな音への興味と水の動きから『捕まえたい』という衝動に駆られるのは、猫パンチをしたり頭を突っ込んだりして、遊ばずにはいられないのです。

まとめ

今回は、猫が『蛇口から出る水』に興味を示し好む理由を3つ紹介いたしました。詝うちの子詝に当てはまるものはあったでしょうか。

実は筆者の猫も子猫時代は洗面台に上がり、蛇口から出る水でよく遊んでいました。愛猫の場合は頭を濡らし、前足でかく仕草を頻繁にやっていました。後にそれが、当時高校生だった弟の真似だと判明したときは思わず笑ってしまいました。

弟には毎朝、洗面台で髪を濡らし寝癖を直す習慣があります。今でも現役でやっているものですが、さすがに愛猫はオトナになり卒業しました。ただ、今でもほっこりエピソードとして時々話題にあがります。

ちなみに猫が蛇口の水、つまり水道水を飲むことは問題ありません。しかし時々、干ばつの影響で味が落ちたり抵抗のあるにおいがするトラブルがあるかと思います。

そのような場合には飲水量が減る可能性があるため、別の手段でも水が飲める習慣があると安心でしょう。愛猫の好みに合わせて色々と試してみてください。