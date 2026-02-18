[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1797銘柄・下落1123銘柄（東証終値比）
2月18日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3015銘柄。東証終値比で上昇は1797銘柄、下落は1123銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが122銘柄、値下がりは100銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は10円安となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9278> ブックオフＧ 2047 +347（ +20.4%）
2位 <6286> 静甲 1735 +280（ +19.2%）
3位 <7138> ＴＯＲＩＣＯ 342 +52（ +17.9%）
4位 <3093> トレファク 1900 +149（ +8.5%）
5位 <2334> イオレ 425 +29（ +7.3%）
6位 <1515> 日鉄鉱 3950 +180（ +4.8%）
7位 <4596> 窪田製薬ＨＤ 198 +8（ +4.2%）
8位 <4366> ダイトーケミ 465 +18（ +4.0%）
9位 <4704> トレンド 5804.9 +213.9（ +3.8%）
10位 <2962> テクニスコ 1355 +44（ +3.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7701> 島津 3450 -679（ -16.4%）
2位 <3856> Ａバランス 445 -66（ -12.9%）
3位 <3110> 日東紡 20130 -1020（ -4.8%）
4位 <7902> ソノコム 1102 -43（ -3.8%）
5位 <142A> ジンジブ 588.1 -19.9（ -3.3%）
6位 <6138> ダイジェト 1192 -35（ -2.9%）
7位 <4896> ケイファーマ 763 -22（ -2.8%）
8位 <4594> ブライトパス 72 -2（ -2.7%）
9位 <9041> 近鉄ＧＨＤ 3250 -88.0（ -2.6%）
10位 <2370> メディネット 31.2 -0.8（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4704> トレンド 5804.9 +213.9（ +3.8%）
2位 <7269> スズキ 2360 +30.0（ +1.3%）
3位 <2282> 日ハム 6985.9 +79.9（ +1.2%）
4位 <6273> ＳＭＣ 72077 +807（ +1.1%）
5位 <7951> ヤマハ 1214.8 +12.3（ +1.0%）
6位 <7741> ＨＯＹＡ 27367 +252（ +0.9%）
7位 <4004> レゾナック 10470.5 +90.5（ +0.9%）
8位 <9766> コナミＧ 19497 +152（ +0.8%）
9位 <9735> セコム 6000.1 +46.1（ +0.8%）
10位 <4507> 塩野義 3602 +27.0（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4061> デンカ 3158.5 -34.5（ -1.1%）
2位 <3092> ＺＯＺＯ 1086 -11.5（ -1.0%）
3位 <8830> 住友不 4780.9 -49.1（ -1.0%）
4位 <4502> 武田 5750.1 -58.9（ -1.0%）
5位 <7912> 大日印 3006.7 -30.3（ -1.0%）
6位 <7911> ＴＯＰＰＡＮ 4617.2 -44.8（ -1.0%）
7位 <8801> 三井不 2034.5 -19.0（ -0.9%）
8位 <5019> 出光興産 1382.3 -12.7（ -0.9%）
9位 <2802> 味の素 4602.3 -37.7（ -0.8%）
10位 <8802> 菱地所 4826.5 -37.5（ -0.8%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
