　2月18日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3015銘柄。東証終値比で上昇は1797銘柄、下落は1123銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが122銘柄、値下がりは100銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は10円安となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9278>　ブックオフＧ　　　 2047　 +347（ +20.4%）
2位 <6286>　静甲　　　　　　　 1735　 +280（ +19.2%）
3位 <7138>　ＴＯＲＩＣＯ　　　　342　　+52（ +17.9%）
4位 <3093>　トレファク　　　　 1900　 +149（　+8.5%）
5位 <2334>　イオレ　　　　　　　425　　+29（　+7.3%）
6位 <1515>　日鉄鉱　　　　　　 3950　 +180（　+4.8%）
7位 <4596>　窪田製薬ＨＤ　　　　198　　 +8（　+4.2%）
8位 <4366>　ダイトーケミ　　　　465　　+18（　+4.0%）
9位 <4704>　トレンド　　　　 5804.9 +213.9（　+3.8%）
10位 <2962>　テクニスコ　　　　 1355　　+44（　+3.4%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7701>　島津　　　　　　　 3450　 -679（ -16.4%）
2位 <3856>　Ａバランス　　　　　445　　-66（ -12.9%）
3位 <3110>　日東紡　　　　　　20130　-1020（　-4.8%）
4位 <7902>　ソノコム　　　　　 1102　　-43（　-3.8%）
5位 <142A>　ジンジブ　　　　　588.1　-19.9（　-3.3%）
6位 <6138>　ダイジェト　　　　 1192　　-35（　-2.9%）
7位 <4896>　ケイファーマ　　　　763　　-22（　-2.8%）
8位 <4594>　ブライトパス　　　　 72　　 -2（　-2.7%）
9位 <9041>　近鉄ＧＨＤ　　　　 3250　-88.0（　-2.6%）
10位 <2370>　メディネット　　　 31.2　 -0.8（　-2.5%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4704>　トレンド　　　　 5804.9 +213.9（　+3.8%）
2位 <7269>　スズキ　　　　　　 2360　+30.0（　+1.3%）
3位 <2282>　日ハム　　　　　 6985.9　+79.9（　+1.2%）
4位 <6273>　ＳＭＣ　　　　　　72077　 +807（　+1.1%）
5位 <7951>　ヤマハ　　　　　 1214.8　+12.3（　+1.0%）
6位 <7741>　ＨＯＹＡ　　　　　27367　 +252（　+0.9%）
7位 <4004>　レゾナック　　　10470.5　+90.5（　+0.9%）
8位 <9766>　コナミＧ　　　　　19497　 +152（　+0.8%）
9位 <9735>　セコム　　　　　 6000.1　+46.1（　+0.8%）
10位 <4507>　塩野義　　　　　　 3602　+27.0（　+0.8%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4061>　デンカ　　　　　 3158.5　-34.5（　-1.1%）
2位 <3092>　ＺＯＺＯ　　　　　 1086　-11.5（　-1.0%）
3位 <8830>　住友不　　　　　 4780.9　-49.1（　-1.0%）
4位 <4502>　武田　　　　　　 5750.1　-58.9（　-1.0%）
5位 <7912>　大日印　　　　　 3006.7　-30.3（　-1.0%）
6位 <7911>　ＴＯＰＰＡＮ　　 4617.2　-44.8（　-1.0%）
7位 <8801>　三井不　　　　　 2034.5　-19.0（　-0.9%）
8位 <5019>　出光興産　　　　 1382.3　-12.7（　-0.9%）
9位 <2802>　味の素　　　　　 4602.3　-37.7（　-0.8%）
10位 <8802>　菱地所　　　　　 4826.5　-37.5（　-0.8%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

