闇バイトや校内暴力に巻き込まれやすい子どもの共通点は何か。発達心理学者の渡辺弥生氏は「子どもの将来が不安なら、まずは子どもが話す言葉や日常での“よくある行動”に着目してほしい」という――。

※本稿は、渡辺弥生『怒っている子どもはほんとうは悲しい 「感情リテラシー」をはぐくむ』（光文社新書）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／Motortion ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Motortion

■闇バイトに巻き込まれた若者たちの共通点

2025年4月16日放送のNHK『クローズアップ現代』では、「“ヤバい・エグい”は危険？ 注目される感情リテラシー」と題し、若者が闇バイトや校内暴力に巻き込まれる背景にある「感情リテラシー」の欠如に焦点が当てられました。

番組では、少年刑務所の受刑者への取材を通じて、闇バイトに関与した若者たちの多くが、自分の感情をうまく表現できず、罪の意識が希薄であることが明らかになりました。

また、刑務所・少年院の収容者287人へのアンケートでは、「自分の気持ちがわからない」と回答した人が35.6％、「悩みを相談しない」と答えた人が57％にのぼりました。

さらに、闇バイトのリクルーターは、「感情を言語化できない子ほど扱いやすい」と述べており、感情リテラシーの低さが犯罪に巻き込まれるリスクを高めていることが示されています。

少年刑務所では、「言葉のバブル」と呼ばれる教材を用いた感情表現トレーニングが実施されています。このプログラムは、怒りの感情を、「イライラ」「腹が立つ」「激怒」など複数の言葉で表現し、感情の強さや多様性を学ぶものです。

この教育プログラムを受けた受刑者の再犯率は、6年間でゼロという成果を上げており、企業研修にも活用されています。

■感情を言語化する訓練の必要性

『ルポ 誰が国語力を殺すのか』（石井光太、2022年）でも、少年院で使用されている「表情・感情カード」が紹介されています。数十枚のイラストと言葉からなるカードで、各カードには、イラストとともに感情を表わす言葉が記されています。たとえば、涙を流す女の子のイラストがあり、「さみしい」「こころぼそい」などと書かれています。

少年院の若者たちの多くは、自分の感情を細かく言語化することが不得意です。ですから、こうしたプログラムでは、うまく自分の気持ちを表現できないときに、今の自分の感覚が何であるかを探し当て、言語化することができるように支援するわけです。

このNHKの番組には私も出演する機会をいただき、スマートフォンやデジタル機器の過剰な使用が、語彙力の低下を招き、感情を表現する力を弱めているのではと指摘しました。

高校生を対象とした調査では、1日2時間以上スマホを使用する生徒は、語彙力が低下する傾向があり、LINEやSNSの短文・スタンプ中心のコミュニケーションが、感情表現の幅を狭めているとされています。

■「きもちことばマップ」による練習

大阪市立南市岡小学校では、「きもちことばマップ」を活用した授業を通じて、子どもたちが自分の感情を言葉で表現する力を育んでいます。この取り組みの結果、校内暴力が大幅に減少し、子どもたちが自らの感情を理解し、他者と共感する力が向上したと報告されています。

写真＝iStock.com／bmanzurova ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／bmanzurova

番組では、家庭での感情リテラシー教育の重要性も強調されました。子どもがトラブルを抱えて帰宅した際、親が感情に寄り添い、「どんな気持ちだったの？」と問いかけることで、子どもが自分の感情を理解し、表現する力を育むことができるとされています。

また、親自身が感情と向き合う姿勢を見せることが、子どもにとっての手本となると述べられています。

このように、感情リテラシーの欠如が、若者の犯罪リスクを高める要因となっていることが示唆され、教育現場や家庭での感情リテラシー教育の重要性が再認識されています。

■ソーシャル・エモーショナル・ラーニングとは

「社会情動的スキル」、およびそれを育成する教育的枠組みである「ソーシャル・エモーショナル・ラーニング（SEL）」は、学術的には、心理学・教育学・神経科学など多領域にまたがる流れの中で注目され、発展してきました。

2022年に全面改訂された「生徒指導提要」（日本の学校教育における生徒指導の基本的な考え方と実践指針をまとめた文部科学省の公式文書）にも、この言葉が新しく書き加えられています。

SELとは、子どもや大人が、感情を理解し管理する力、人間関係を築き維持する力、責任ある意思決定をする力を発達させるための、教育的プロセスのことです。単なるプログラムの名前ではありません。

現代の教育や社会の現場でこの考え方が重視されるようになった背景には、心理学、神経科学、経済学といった学術的な分野での積み重ねがあります。

感情はこれまで「抑えるべきもの」として扱われてきた一面もありますが、これまでさまざまな検証が行われた結果、今ではむしろ、「自分を知り、他者とつながり、よりよく生きるために必要な力」として、教育の中心に据えられようとしているのです。

■変化の激しい時代こそ「感情」に目を向けて

2020年代は、AI時代に入り、危機の時代におけるSELが再注目されています。

パンデミック、戦争、環境危機、デジタル化など、「VUCAの時代（volatility：変動性、uncertainty：不確実性、complexity：複雑性、ambiguity：曖昧(あいまい)性……などの特徴を持つ、将来の予測が困難な時代）」といわれる中で、不安・孤立・対人関係の分断に対するレジリエンスを高め、感情リテラシーや「心の安全」を支える力を育てるためのSELの意義が再認識されています。

こうした社会情動的スキルへの関心は、近年、日本でも着実に広がりつつあります。その中心にあるのが、本書のテーマである「感情リテラシー」の考え方です。これまでにも繰り返し述べてきたとおり、自分の気持ちや他者の気持ちに気づき、それを理解し、言葉にして伝えたり、適切に調整したりする力のことを指します。

私自身も、子どもたちの感情の発達と社会性の形成に焦点を当て、ソーシャル・エモーショナル・ラーニング（SEL）の日本型モデルの構築に尽力してきました。

特に注目されるのは、児童期における「感情語彙(ごい)」の獲得の重要性を明らかにした研究です。感情をうまく表現できない子どもは、困りごとを周囲に伝えることができず、いじめや暴力、不登校などのリスクが高まる可能性があることを示しています。

日本の学校文化に根ざした、感情教育プログラムの開発と普及にも取り組んでいます。さまざまな教材を活用した授業実践が、各地で広がりつつあります。

■感情表現を育てるためのさまざまなツール

たとえば、気持ちの語彙を増やすために、絵本を見ながらいろいろな場面で用いられる語彙に触れることができます。

出典＝渡辺弥生『怒っている子どもはほんとうは悲しい 「感情リテラシー」をはぐくむ』（光文社新書）

「感情の温度計」や「気持ちの温度計」と呼ばれる教材もあります。「怒りの温度計」「悲しみの温度計」で、怒りや悲しみの強さを考えたり、どんなシーンでその強さの感情を抱えやすいかなどを学ぶことができます。

出典＝渡辺弥生『怒っている子どもはほんとうは悲しい 「感情リテラシー」をはぐくむ』（光文社新書）

同じエピソードでも、人によって感じる気持ちの強さが違うことや、ちょっとしたことで気持ちが変わること、入り交じった気持ちを持つことに気づくこともできます。怒りの背景にはじつは悲しみが強くあったり、ということがわかるのです。

「ムードメーター」という教材もよく使われます。

出典＝渡辺弥生『怒っている子どもはほんとうは悲しい 「感情リテラシー」をはぐくむ』（光文社新書）

もとはイェール大学の感情知能センターで作成されたものです。横軸は心地よさ、縦軸は気持ちの強さを示しています。

気持ちのゾーンは4つにわけられ、右上のゾーンは、エネルギーが強く心地よいので、嬉しい、わくわくなどの気持ち、エネルギーが弱く心地よい右下のゾーンには、のんびり、おだやか、などの気持ちが入ります。

エネルギーが強く心地よくない左上のゾーンには、イライラ、ムカつく、などの気持ちが入り、エネルギーが弱く心地よくない左下のゾーンには、がっかり、悲しいなどの気持ちが入ります。

■ムードメーターを使った訓練

たとえば、よく使われる「やばい」という気持ちはどのゾーンに入るでしょうか。人によって、また状況によって、同じ言葉でも、異なった気持ちのゾーンで使っていることに気づくはずです。SNSでのコミュニケーションで、このことによる誤解が、しばしばトラブルのもとになります。

渡辺弥生『怒っている子どもはほんとうは悲しい 「感情リテラシー」をはぐくむ』（光文社新書）

また、子どもたちは常に、右上のゾーンの気持ちでいることが好ましいように、大人からのプレッシャーを受けているようにも感じます。朝から寝るまで、元気のよい子どもでいなければならない、という状況です。もっと右下のゾーンの状態を確保して、リラックスして気力を充電する時間や居場所を与えてあげることが必要なようにも思います。

さらに、感情教育は個人の心のケアにとどまらず、「健(すこ)やかな学校風土（school climate）」をつくる基盤にもなるという視点から、教育現場全体での組織的な取り組みの必要性が訴えられています。

こうした実践と研究は、OECDが提唱する理念とも響き合いながら、日本の教育政策や教員養成の現場にも影響を与え始めています。

これまで“情緒”や“性格”とされてきた領域に、科学的な根拠と教育的手法を持ち込むことで、「感情を育てる」ことは不確かなものではなく、誰もが取り組める具体的な教育のテーマになってきたのです。

「感情リテラシーを育てることは、自己理解と他者理解を支え、子どもがよりよく生きる力を育むことにつながる」というメッセージは、今まさに多くの現場で求められつつある指針となっています。

----------

渡辺 弥生（わたなべ・やよい）

教育学博士

大阪府生まれ。専門は発達心理学、教育心理学。1983年筑波大学卒業、同大学大学院博士課程で心理学を学んだあと、筑波大学、静岡大学を経て、法政大学文学部心理学科教授。同大学大学院ライフスキル教育研究所所長。途中、ハーバード大学教育学研究科、カリフォルニア大学サンタバーバラ校で客員研究員。感情や社会性の発達研究をエビデンスにして、いじめなどの学校危機予防のための教育実践を開発および展開中。主な著書に『子どもの「10歳の壁」とは何か？――乗り越えるための発達心理学』（光文社新書）、『感情の正体――発達心理学で気持ちをマネジメントする』（ちくま新書）、監修に『よくわかる発達心理学』（ナツメ社）、『まんがでわかる発達心理学』（講談社）など多数。

----------

（教育学博士 渡辺 弥生）