ÌÀÆü19Æü¤Ï´¨¤µÉü³è¡¡3Ï¢µÙ¤Ï´ØÅì°ÊÀ¾¤Ç20¡îÁ°¸å¤Ø¡¡¥¹¥®²ÖÊ´¤¬ÂçÎÌÈô»¶¤Î²ÄÇ½À
º£Æü18Æü¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËºòÆü17Æü¤è¤êµ¤²¹¤¬¹â¤¯¡¢½ÕÀè¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤«¤é¼¡Âè¤ËÉ÷¤¬Îä¤¿¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÀÆü19Æü¤Ï´¨¤µ¤¬Ìá¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÀè¤ÏÆü¤ËÆü¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£3Ï¢µÙ¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ëµ¨ÀáÀè¼è¤ê¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢´ØÅì°ÊÀ¾¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬20¡îÁ°¸å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£Æü18Æü¡¡³ÆÃÏ¤Ç3·î¾å½Ü¤«¤éÃæ½ÜÊÂ¤ß
º£Æü18Æü(¿å)¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËºòÆü17Æü(²Ð)¤è¤êµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å2»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢´ØÅì°ÊÀ¾¤Ï12¡î¤«¤é13¡î¤¯¤é¤¤¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢3·î¾å½Ü¤«¤éÃæ½ÜÊÂ¤ß¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ï12.5¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢ºòÆü¤ËÈæ¤Ù¤Æ3.5¡î¹â¤¯¡¢½ÕÀè¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀçÂæ»Ô¤â8.6¡î¤È3·î¾å½ÜÊÂ¤ß¡¢¿·³ã»Ô¤Ï10.8¡î¤ÈºòÆü¤è¤ê4.8¡î¹â¤¤µ¤²¹¤Ç¤¹¡£
±«¤«¤é¼¡Âè¤ËÀã¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¹¤¬¤ê¡¢É÷¤âÎä¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤ÎÆÍÉ÷¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ë¤â¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3Ï¢µÙ¤Ïµ¨ÀáÀè¼è¤ê¤ÎÃÈ¤«¤µ¡¡´ØÅì°ÊÀ¾¤Ç20¡îÁ°¸å
ÌÀÆü19Æü(ÌÚ)¤Ï³ÆÃÏ¤È¤âº£Æü18Æü(¿å)¤ËÈæ¤Ù¤Æµ¤²¹¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤Ó´¨¤µ¤¬Ìá¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ãë´Ö¤âÃÈ¤«¤¤¥³¡¼¥È¤ä¥Þ¥Õ¥é¡¼¤¬¼êÊü¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÀè¤ÏÆü¤ËÆü¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£3Ï¢µÙ¤¬»Ï¤Þ¤ë21Æü(ÅÚ)¤Ï¶å½£¤Ç20¡î¶á¤¤µ¤²¹¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¤«¤é´ØÅì¤Ï15¡î°Ê¾å¤ÇÆüº¹¤·¤¬ÃÈ¤«¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£3Ï¢µÙÃæÆü¤Î22Æü(Æü)¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ó¤Ç20¡î°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢Åì³¤¤ä´ØÅì¤â20¡î¤ËÇ÷¤ê¡¢ÅìËÌ¤Ï15¡î°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î23Æü(·î¡¦½Ë)¤Ï¡¢´ØÅì¤Çµ¤²¹¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ê20¡î¤òÄ¶¤¨¤Æ5·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3Ï¢µÙ¤Ï´ØÅì°ÊÀ¾¤Ç20¡îÁ°¸å¤Èµ¨ÀáÀè¼è¤ê¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¹¥®²ÖÊ´¤¬µÞ¤ËÂçÎÌÈô»¶¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËüÁ´¤ÊÂÐºö¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÑÀã¤ÎÂ¿¤¤½ê¤Ç¤ÏµÞÂ®¤ËÀã¤É¤±¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¤Ê¤À¤ì¤ä²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤ËÃí°Õ¤·¡¢½üÀãºî¶È¤Ï»ö¸Î¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³°½Ð»þ¤Î²ÖÊ´ÂÐºö¡¡ÉþÁõÊÔ
²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±²ÖÊ´¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÉþÁõ¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÖÊ´¤òËÉ¤°¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ ÍÎÉþ¤Ï¡¢ÁÇºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤È¡¢ÉÕÃå¤·¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¥¦¡¼¥ëÀ½¤Î°áÎà¤Ê¤É¤Ï¡¢ÌÚÌÊ¤ä²½Á¡¤ËÈæ¤Ù¤Æ²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²ÖÊ´¤ò²°Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¡¼¥ë¤Î²ÖÊ´¤Î¤Ä¤¤ä¤¹¤µ¤Ï¡¢ÌÊ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤ª¤è¤½10ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³°½Ð¤ÎºÝ¤Ï¡¢³°Â¦¤Ë¥¦¡¼¥ëÁÇºà¤Î°áÉþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢É½ÌÌ¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤·¤¿ÁÇºà¤Î¾åÃå¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢ÍÎÉþ¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ïª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆ¬¤ä´é¤Ï¡¢¤Ä¤Ð¤Î¹¤¤Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ë¤È¡¢²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤¹¤ëÎÌ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£È±¤ÎÄ¹¤¤Êý¤Ï¡¢¤Þ¤È¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼êÂÞ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¼ê¤ËÉÕÃå¤¹¤ë²ÖÊ´¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
