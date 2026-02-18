18日14時現在の日経平均株価は前日比788.50円（1.39％）高の5万7354.99円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1250、値下がりは300、変わらずは42と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を155.43円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が93.59円、ＴＤＫ <6762>が85.99円、ファストリ <9983>が40.11円、イビデン <4062>が30.28円と続く。



マイナス寄与度は72.2円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファナック <6954>が8.86円、住友ファーマ <4506>が6.92円、オリンパス <7733>が4.35円、安川電 <6506>が4.28円と続いている。



業種別では33業種中30業種が上昇し、下落は情報・通信、水産・農林、精密機器の3業種にとどまっている。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、保険、その他金融、ガラス・土石、医薬品、鉄鋼と続いている。



※14時0分6秒時点



