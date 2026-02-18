東京シティ競馬（TCK）は、「2025TCK大賞」の受賞馬・受賞者を発表した。2025年に優秀な成績を収めたTCK所属の競走馬や厩舎関係者、TCKの発展に功績のあった人馬などを顕彰するもの。

競走馬部門の最優秀賞にあたる「TCK大賞」には、ディクテオン（せん7・荒山勝徳厩舎）が選出された。5戦2勝、2着1回の成績を残し、東京大賞典（G1）とコリアカップ（G3）を制覇。川崎記念（Jpn1）でも2着に入るなど、国内外で存在感を示した。

TCKの星・ディクテオン、ワールドベストレースホースランキング71位タイ…地方競馬所属馬として史上初の快挙

TCKホープ賞にはゼーロス

「TCKホープ賞」には、ハイセイコー記念（S1）を制したゼーロス（牡2・荒山勝徳厩舎）と、戸塚記念（S1）優勝のナイトオブファイア（牡3・渡邉和雄厩舎）の2頭が選ばれた。

3歳以上を対象とする「TCKグロリアス賞」は、フリオーソレジェンドカップ（S3）優勝のサントノーレ（牡4・荒山勝徳厩舎）。短距離部門の「TCKスプリンター賞」には、JBCスプリント（Jpn1）などを勝ったファーンヒル（牡6・荒山勝徳厩舎）が輝いた。牝馬部門の「TCKミストレス賞」は、グランダム・ジャパン2025古馬秋シーズンを制し、スパーキングレディーカップ（Jpn3）などを勝利したフェブランシェ（牝5・藤田輝信厩舎）が受賞。特別賞に該当馬はなかった。

調教師部門では、荒山勝徳調教師が最優秀調教師賞を受賞。藤田輝信調教師、坂井英光調教師が優秀調教師賞に選出された。騎手部門は、矢野貴之騎手が最優秀騎手賞を受賞し、笹川翼騎手、御神本訓史騎手が優秀騎手賞に選ばれた。きゅう務員部門では、向江孟氏（福田真広厩舎）が最優秀きゅう務員賞を受賞するなど、多くの関係者が表彰された。