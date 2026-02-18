キャンペーン：ソニーα購入で最大4万円のキャッシュバック 交換レンズ、アクセサリーも対象
ソニーは、ミラーレスカメラ「α」シリーズをはじめ、交換レンズ、アクセサリーを対象とした「αスプリングキャッシュバックキャンペーン2026」を2月20日（金）から開始する。
最大で4万円のキャッシュバックが受けられるキャンペーン。対象カメラ本体とレンズを同時購入すると、さらに加算される。
例えば、α7 IV（4万円還元）＋FE 20-70mm F4 G（1万円還元）の場合、同時購入の特典として更に1万円が加算され、合計6万円のキャッシュバックとなる。
前回のキャンペーンと比べて「α7C II」のキャッシュバック額が1万円から2万円に増額されており、購入を検討していたユーザーにとっては追い風となりそうだ。購入期間は5月11日（月）まで約2カ月半にわたり、桜の季節を前に新たな機材を揃える機会としても活用しやすいだろう。
キャンペーン名
αスプリングキャッシュバックキャンペーン2026
キャンペーン期間（購入期間）
2026年2月20日（金）～5月11日（月）
応募締切Web：2026年5月26日（火）午前10時00分 郵送：2026年5月26日（火）当日消印有効
対象製品（単品購入）
4万円キャッシュバックα7R V α7 IV α7 IVズームレンズキット
3万円キャッシュバックα7 III α7 IIIズームレンズキット VLOGCAM ZV-1 VLOGCAM ZV-1ズームレンズキット
2万円キャッシュバックα7CR α7C II α7C IIズームレンズキット
1万5,000円円キャッシュバックα6400 α6400パワーズームレンズキット
1万円キャッシュバックα7C α7Cズームレンズキット α6700 α6700高倍率ズームレンズキット VLOGCAM ZV-E10 II VLOGCAM ZV-E10 IIパワーズームレンズキット VLOGCAM ZV-E10 IIダブルズームレンズキット
FE 12-24mm F2.8 GM FE 14mm F1.8 GM FE 16-25mm F2.8 G FE 16-35mm F2.8 GM II FE PZ 16-35mm F4 G FE 20-70mm F4 G FE 24mm F1.4 GM FE 24mm F2.8 G FE 24-50mm F2.8 G FE 24-70mm F2.8 GM II FE 24-105mm F4 G OSS FE 35mm F1.4 GM FE 40mm F2.5 G FE 50mm F1.2 GM FE 50mm F1.4 GM FE 50mm F2.5 G FE 70-200mm F2.8 GM OSS II FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS E PZ 10-20mm F4 G E 16-55mm F2.8 G E PZ 18-105mm F4 G OSS E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS ECM-S1 ECM-W3
8,000円キャッシュバックSonnar T* FE 55mm F1.8 ZA E 11mm F1.8 E 15mm F1.4 G
5,000円キャッシュバックVLOGCAM ZV-E10 VLOGCAM ZV-E10パワーズームレンズキット VLOGCAM ZV-E10ダブルズームレンズキット ECM-W3S ECM-M1 ECM-B10
3,000円キャッシュバックECM-G1
対象製品（同時購入）
3万円キャッシュバック
α1 II／α1／α9 III／α7R V／α7R IV
＋
FE 300mm F2.8 GM OSS
1万円キャッシュバック
α1 II／α1／α9 III／α7R V／α7R IV
＋
FE 16-35mm F2.8 GM II／FE 20-70mm F4 G／FE 24-70mm F2.8 GM II／FE 24-105mm F4 G OSS／FE 70-200mm F2.8 GM OSS II／FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS／FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS／FE 50mm F1.2 GM
α7S III／α7 IV／α7 III／α7CR／α7CII／α7C／VLOGCAM ZV-E1
＋
FE 20-70mm F4 G／FE 24-105mm F4 G OSS／FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS／FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS