Amazonにて、トミーテックとKATOのNゲージ鉄道模型が特別価格で販売されている。

今回対象となるのは、トミーテックの「近畿日本鉄道 50000系(しまかぜ)基本セット」（98461）と、KATOの「E531系赤電タイプ 10両基本編成セット」（10-965）。セール価格は「近畿日本鉄道 50000系(しまかぜ)基本セット」が過去価格から6%オフの9,018円、「E531系赤電タイプ 10両基本編成セット」が参考価格から22%オフの32,632円。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

「近畿日本鉄道 50000系(しまかぜ)基本セット」（98461）

近鉄50000系しまかぜを再現した模型。M-13モーターが採用されている。

【主な特長】

・多角面が採用された先頭形状を再現。

・ク50100とク50600のシート配置が異なる姿を再現。

・モ50200はモ50500とシート配置が異なる姿を再現。

・第一編成の車番印刷済み。

・「しまかぜ」ロゴマークは印刷済み。

・ヘッドライトは白色LEDによる点灯で、常点灯基板装備。

・窓周りの黒フチを再現。

・側面ガラスはグリーンガラスを再現。

・先頭部はダミーカプラー装着済み。

・フライホイール付動力・新集電システム・銀色車輪採用。

「E531系赤電タイプ 10両基本編成セット」（10-965）

E531系の通常編成とは異なる「赤電」を、10両編成、5両編成でそれぞれ再現した模型。前面は小豆色（赤13号）とクリーム色（クリーム4号）に塗装され、側面は小豆色の帯色のラッピングが施されている。

【主な特長】

・勝田車両センター所属のK423編成（基本編成セット）、K451編成（付属編成セット）を製品化

・401系から415系まで引き継がれた、国鉄近郊形交直流電車を彷彿させる特徴的なカラーリングを再現

・スロットレスモーターの採用で、スムースかつ静粛な走行性を実現

・先頭車はヘッド/テールライト点灯。10号車・11号車は消灯スイッチ付き。

・ブックケース×2（10両中敷き、6両中敷き）

・現代的なワンマン運転用車両の雰囲気を再現可能（赤電は5両付属編成に対応）

付属部品：消灯スイッチ用ドライバー、屋根上機器、電連（1段）1個、行先表示シール