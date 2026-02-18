「オーマイゴッド、彼女の名前は？」女子フィギュア17歳スーパー女子高生をめぐって世界中から驚愕の声…SP首位発進「宝物に出会った」「日本チームは本当にトップレベル」【冬季五輪】

写真拡大 (全2枚)

のびのびと楽しげに滑っている様子も注目された(C)Getty Images

　女子フィギュアで若手の躍進した姿が話題を集めている。

　ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケート女子のショートプログラム（SP）が現地2月17日に行われ、圧巻の演技を見せたのは五輪初出場、17歳の中井亜美だった。

【写真】笑顔でガッツポーズ！17歳・中井亜美の姿をチェック

　日本選手ではトップの18番滑走で登場。冒頭から日本女子史上4人目となるトリプルアクセルの大技をしっかり決めると波に乗る。ルッツートーループの連続3回転ジャンプ、後半の3回転ループもしっかり決め切った。
　
　五輪初出場ながら、笑顔を絶やさず、のびのびとした演技も光り、最後はガッツポーズ。自己ベストの78.71点をマークと日本のエース坂本花織の77.23点を抑え、堂々の首位発進となった。

　この快挙には海外のファンも続々と反応。「オーマイゴッド！彼女の名前は？」「トリプルアクセルクラブへようこそ」「宝物に出会った」「日本チームは本当にトップレベル」など、続々と反響を呼んでいる。

　今大会は引退を表明している坂本のラスト五輪という点でも注目を集めているが、若手選手が躍動。女子フィギュア界の新たな光、今後のフリーの演技にも引き続き注目が集まっていきそうだ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]