「オーマイゴッド、彼女の名前は？」女子フィギュア17歳スーパー女子高生をめぐって世界中から驚愕の声…SP首位発進「宝物に出会った」「日本チームは本当にトップレベル」【冬季五輪】

女子フィギュアで若手の躍進した姿が話題を集めている。

ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケート女子のショートプログラム（SP）が現地2月17日に行われ、圧巻の演技を見せたのは五輪初出場、17歳の中井亜美だった。

日本選手ではトップの18番滑走で登場。冒頭から日本女子史上4人目となるトリプルアクセルの大技をしっかり決めると波に乗る。ルッツートーループの連続3回転ジャンプ、後半の3回転ループもしっかり決め切った。



五輪初出場ながら、笑顔を絶やさず、のびのびとした演技も光り、最後はガッツポーズ。自己ベストの78.71点をマークと日本のエース坂本花織の77.23点を抑え、堂々の首位発進となった。