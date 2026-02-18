大丸心斎橋店、江戸から令和へと時代を繋ぐ300周年企画始動
株式会社 大丸松坂屋百貨店が営業する「大丸心斎橋店」は、開業300周年を迎えたことを記念したプロモーションを３月６日（金）より開始する。
今回のプロモーションは“ずっと、あきない。”をスローガンに、長年多くの方に愛され続けた感謝を込めて３月６日（金）〜11月26日（木）までの９ヶ月間開催。そして、３月６日（金）から４月２日（木）までの期間は「歴史」をテーマに、大丸心斎橋店のあゆみをたどる数々のコンテンツを展開。
本館内各階エスカレーター前の約２帖ほどのスペースを活用した枡のような形状が特徴のミニ博物館「ひとます博物館」では、大丸心斎橋店の300年間のあゆみを現物からレプリカ、映像など様々な形式で展示し歴史を振り返る。
１階 御堂筋側イベントスペースでは、座売りの頃の店先をイメージした展示が行われ、一方、心斎橋筋南玄関では創業 300 年の歴史の年表を掲示し、大丸心斎橋店の歴史を辿る。
２階 東側／西側では、江戸末期に描かれた中井芳瀧作「浪花百景 松屋呉服店」の浮世絵や桜の生花を使用した装飾を展開。３階 東側／西側は「大丸オートクチュールの歴史」を紹介。大丸は1950年代より海外デザイナーとの独占契約を結び、パリ オートクチュールのモードの流れを広く日本へ紹介し、当時の服飾文化の向上発展に寄与。大丸のデザイナーが記録した当時のモード界の最高峰といわれたメゾンのファッションフォトアーカイブや生地見本などを展示する。
そして、４階 東側／西側では大丸が描かれた浮世絵の一部が動き出す映像、５階 東側／西側は明治期に実際に配っていた双六のノベルティやパンフレットなどの販促物の実物、６階 東側はマネキンと当時の備品を使いながら江戸〜明治期に実際に配っていた「引札」制作の様子を展示。また、同階西側では大丸心斎橋店の商いの礎ともいえる「外商」の歴史を紹介する。
７階では明治〜大正〜昭和期にかけ、大丸心斎橋店で実際に配っていたノベルティやパンフレットなどの実物を展示し、８階は心斎橋の街のシンボルにもなっている大丸心斎橋店 南館屋上の「大」マークを縮小して再現したフォトスポットを設置するとともに、明治〜大正〜昭和期の広告ポスターも展示される。
開催期間は３月６日（金）〜４月１日（水）で参加費は無料。各階にまたがる「ひとます博物館」の展示物をスタンプラリーのように回遊しながら楽しめる「歴史展リーフレット」も用意されており、各階でスタンプを集め、重ねていくことで江戸末期の心斎橋店の浮世絵が完成する特別なおみやげになる。
また、「ぷれじでんと千房」、「みそかつ矢場とん」など大丸心斎橋店に出店しているレストラン13店舗で「春のおとな様ランチ」を展開。対象店舗の税込み3,000円以上のお買い上げレシート（合算不可）と大丸・松坂屋アプリ画面の提示で参加できるレストラン抽選会では、大丸心斎橋店で使える GIFTTICKET が当たるチャンスも（開催期間は３月６日（金）〜31日（火））。
その他、大丸心斎橋店で税込20,000円以上のお買い上げレシート（合算可）を提示した大丸・松坂屋アプリ会員の方、各日先着 300 名に記念切手シートをプレゼント。切手には大丸心斎橋店の昭和の広告やポスター、手塚治虫のマンガ『火の鳥』がデザインされている。こちら開催期間３月６日（金）〜８日（日）。
なお、今回の300周年を記念した大丸心斎橋店のロゴは、マンガ『火の鳥』をモチーフに制定。「大」は「一」と「人」から成り、「丸」は 宇宙や天下を示し、創業者 下村彦右衛門正啓の天下第一の商人であれと いう志と決意を表した大丸の旧ロゴマークの隣に、時空を超える存在である手塚治虫の『火の鳥』をモチーフにした過去と未来を象徴するマークを配置。紋を想起させるデザインには、呉服屋をルーツとする大丸の「ずっと商いに向き合い続ける」という変わらぬ思いが込められている。
加えて、開業300周年を記念した特設サイトも開設。ここでは３月６日（金）から開始となる開業300周年記念プロモーションに関する情報を随時更新。さらには『火の鳥』のアニメーションを起用した大丸心斎橋店のあゆみを辿る特別ムービーを公開している。
今回のプロモーションは“ずっと、あきない。”をスローガンに、長年多くの方に愛され続けた感謝を込めて３月６日（金）〜11月26日（木）までの９ヶ月間開催。そして、３月６日（金）から４月２日（木）までの期間は「歴史」をテーマに、大丸心斎橋店のあゆみをたどる数々のコンテンツを展開。
本館内各階エスカレーター前の約２帖ほどのスペースを活用した枡のような形状が特徴のミニ博物館「ひとます博物館」では、大丸心斎橋店の300年間のあゆみを現物からレプリカ、映像など様々な形式で展示し歴史を振り返る。
１階 御堂筋側イベントスペースでは、座売りの頃の店先をイメージした展示が行われ、一方、心斎橋筋南玄関では創業 300 年の歴史の年表を掲示し、大丸心斎橋店の歴史を辿る。
２階 東側／西側では、江戸末期に描かれた中井芳瀧作「浪花百景 松屋呉服店」の浮世絵や桜の生花を使用した装飾を展開。３階 東側／西側は「大丸オートクチュールの歴史」を紹介。大丸は1950年代より海外デザイナーとの独占契約を結び、パリ オートクチュールのモードの流れを広く日本へ紹介し、当時の服飾文化の向上発展に寄与。大丸のデザイナーが記録した当時のモード界の最高峰といわれたメゾンのファッションフォトアーカイブや生地見本などを展示する。
そして、４階 東側／西側では大丸が描かれた浮世絵の一部が動き出す映像、５階 東側／西側は明治期に実際に配っていた双六のノベルティやパンフレットなどの販促物の実物、６階 東側はマネキンと当時の備品を使いながら江戸〜明治期に実際に配っていた「引札」制作の様子を展示。また、同階西側では大丸心斎橋店の商いの礎ともいえる「外商」の歴史を紹介する。
７階では明治〜大正〜昭和期にかけ、大丸心斎橋店で実際に配っていたノベルティやパンフレットなどの実物を展示し、８階は心斎橋の街のシンボルにもなっている大丸心斎橋店 南館屋上の「大」マークを縮小して再現したフォトスポットを設置するとともに、明治〜大正〜昭和期の広告ポスターも展示される。
開催期間は３月６日（金）〜４月１日（水）で参加費は無料。各階にまたがる「ひとます博物館」の展示物をスタンプラリーのように回遊しながら楽しめる「歴史展リーフレット」も用意されており、各階でスタンプを集め、重ねていくことで江戸末期の心斎橋店の浮世絵が完成する特別なおみやげになる。
また、「ぷれじでんと千房」、「みそかつ矢場とん」など大丸心斎橋店に出店しているレストラン13店舗で「春のおとな様ランチ」を展開。対象店舗の税込み3,000円以上のお買い上げレシート（合算不可）と大丸・松坂屋アプリ画面の提示で参加できるレストラン抽選会では、大丸心斎橋店で使える GIFTTICKET が当たるチャンスも（開催期間は３月６日（金）〜31日（火））。
その他、大丸心斎橋店で税込20,000円以上のお買い上げレシート（合算可）を提示した大丸・松坂屋アプリ会員の方、各日先着 300 名に記念切手シートをプレゼント。切手には大丸心斎橋店の昭和の広告やポスター、手塚治虫のマンガ『火の鳥』がデザインされている。こちら開催期間３月６日（金）〜８日（日）。
なお、今回の300周年を記念した大丸心斎橋店のロゴは、マンガ『火の鳥』をモチーフに制定。「大」は「一」と「人」から成り、「丸」は 宇宙や天下を示し、創業者 下村彦右衛門正啓の天下第一の商人であれと いう志と決意を表した大丸の旧ロゴマークの隣に、時空を超える存在である手塚治虫の『火の鳥』をモチーフにした過去と未来を象徴するマークを配置。紋を想起させるデザインには、呉服屋をルーツとする大丸の「ずっと商いに向き合い続ける」という変わらぬ思いが込められている。
加えて、開業300周年を記念した特設サイトも開設。ここでは３月６日（金）から開始となる開業300周年記念プロモーションに関する情報を随時更新。さらには『火の鳥』のアニメーションを起用した大丸心斎橋店のあゆみを辿る特別ムービーを公開している。