第一生命ホールディングス<8750.T>＝上場来高値を連日で更新。ライフネット生命保険<7157.T>やソニーフィナンシャルグループ<8729.T>、東京海上ホールディングス<8766.T>も買われている。日本公認会計士協会は１７日、生保が保有する債券の会計上の取り扱いに関する見直し案を公表した。このなかで「責任準備金対応債券」に関して、時価の下落（金利の上昇）による減損処理を不要とする方針を示している。日銀による政策金利の引き上げや、高市政権による積極財政機運を背景に国内では金利に上昇圧力が掛かり、債券の時価急落を受けて年度末に向けて保険会社が減損損失に踏み切るリスクがあるとの懸念が株式市場では広がっていた。今回の会計士団体の動きを受けて、中期的な金利上昇トレンドとなった場合でも保険会社による多額の減損リスクは低下し、安定的な業績推移が可能になるとの思惑が台頭。保険株への買いを誘発する格好となったようだ。



ダイナミックマッププラットフォーム<336A.T>＝物色人気にストップ高。この日の寄り前に、子会社ダイナミックマッププラットフォームＡｘｙｚの除雪支援システム「ＳＲＳＳ」の岩手県内での導入事例が、国土交通省が実施する「令和７年度インフラＤＸ大賞」で優秀賞を受賞したと発表。認知度アップによる導入拡大が期待されているようだ。



ＳＤＳホールディングス<1711.T>＝買いの矛先向かいストップ高。同社は１７日の取引終了後、連結子会社の省電舎が小型・分散型ＡＩデータセンターの建設事業などを開始すると発表。これを材料視した買いが入った。省電舎は東京都内で小型・分散型ＡＩデータセンターの躯体・内装工事を受注しており、今年２月末の完成・引き渡しを予定する。同社は空気冷却方式による空調設備工事の実績を多く持つことから、小型・分散型ＡＩデータセンターの建設や電気設備、空調設備、ＩＴ関連設備の工事をワンストップで提供する体制を整える。ＧＰＵサーバーを配備し、企業や研究機関向けに計算リソースをクラウド経由で貸し出すレンタルサービスも始める。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS