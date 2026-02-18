全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・南阿佐ヶ谷の寿司居酒屋店『すしいち』です。

馴染みになりたい！ホスピタリティあふれる一軒

ちょい飲みも家族寿司にもいい

まず「本日の良いとこ3点盛り」のボリュームにびっくり。身が厚い、新鮮かつ旨い。

「上品さよりも（笑）、魚を食べた〜っていう気分になっていただきたいので」とゼネラルマネージャーの小田嶋忠昭さん。

プレミアム握り盛り2980円、ソフトシェルクラブ1000円、如空850円

『すしいち』（手前）プレミアム握り盛り 2980円 （奥）ソフトシェルクラブ 1000円 （ドリンク）如空 850円 ネタおまかせのお得な握り盛り。この日は、中トロ、イカ、ブリ、アジ、赤貝、サーモン、エビ、穴子、ウニ、中トロ巻。「ソフトシェルクラブ」は驚きの旨さ。日本酒はレアな銘柄もあり、約10種類

その他「ソフトシェルクラブ」など意外なメニューも楽しいぞ。

ほろ酔って、〆の握りといきましょう。都内で、系列3店舗を経営するグループの新店。仕入の強味もあって、1貫200円〜とうれしい値段ながらネタはピカイチ。

「飲まれる方も、ご家族連れも、少しでもお客さまに喜んでほしいので」と小田嶋さん。お得なランチもあり。ホスピタリティあふれるこんな寿司屋さん、近所にほしい！

『すしいち』ゼネラルマネージャー 小田嶋忠昭さん

ゼネラルマネージャー：小田嶋忠昭さん「カキやブリがおいしい季節ですよ〜生ガキは1個280円でサービス中！」

『すしいち』

南阿佐ヶ谷『すしいち』

［店名］『すしいち』

［住所］東京都杉並区阿佐ヶ谷南1-15-18伊藤ビル1階2号

［電話］03-6454-6855

［営業時間］11時半〜14時半（14時LO）、17時〜23時（22時LO）、土：16時〜23時（22時LO）

［休日］日・祝

［交通］地下鉄丸ノ内線南阿佐ヶ谷駅2b出口から徒歩3分

