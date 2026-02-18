星野源「ANN」3月末終了を生放送で発表 10年の歴史に幕 「ここ3年くらいになったときに…」理由語る
【モデルプレス＝2026/02/18】音楽家で俳優の星野源が2026年2月17日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「星野源のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週火曜深夜1時〜）に出演。3月31日をもって、同番組が終了することを発表した。
【写真】星野源がライブ鑑賞したKPOPアイドル 参戦時のストーリー
星野は番組中盤、「2016年3月18日から始まった星野源のオールナイトニッポン、この番組が来月3月31日の放送で最終回を迎えます！」と発表。「ちょうど10年でございます」「決断をしてから、やっぱりいろんなスタッフもそうですけど、いろんな話をしてですね。ラジオが始まってから本当にいろんなことがあったね、と。（同番組が始まったのは）2016年の3月なんで、全国ツアーが終わったくらいのタイミングかな」と振り返った。
続けて「2015年に単発で2回やって、2016年4月期からレギュラー放送が始まったというところから、その年の秋から『恋』という楽曲を出したりとか。『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系／2016年）があったり、そこから休みが1日も無くなったり（笑）」とこれまでの日々を回顧。また、「僕が始めた頃はそもそも長く続けられない場所だったんですよ。1部は、オードリーさんとかナイナイさんとか以外『2年やれたら本当に長かった』というような場所だったんですね。僕も始めた頃は『1年やれたら嬉しい』っていう。それがもう10年続けられるとは、本当に嬉しいですね」と10年続けられた喜びを噛み締めていた。
3月で終了となった理由については「ここ3年くらいになったときに、もしやらせてもらえるなら10年がいい区切りだと思うので区切りにさせていただいて、それまでにやれること、やりたいこと全部やらせてもらおうと思って。自分が思いつく企画とかやりたい雰囲気のラジオ（を作ろうと思った）」と数年前から考えていたことを伝えた。
2016年3月18日から始まった「星野源のオールナイトニッポン」。2026年3月8日には、同番組のイベント「星野源のオールナイトニッポン in 日本武道館」が開催される予定だ。(modelpress編集部)
