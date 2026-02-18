ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪が盛り上がる中、かつての五輪女王アリーナ・ザギトワ（ロシア）がイメチェンし、「ビジュアルが大優勝してる」「髪型が変わっても、君は美しい」などと話題を呼んでいる。

ザギトワは18日に更新したインスタグラムのストーリーで、バッサリと切った髪が床に落ちた写真をアップ。その後に更新した動画で大人っぽいショートボブスタイルを披露した。およそ20センチは軽くなった印象で、従来のセミロングから雰囲気が一変している。

ファンにも好評のようで、投稿には早速多くの反応が寄せられた。

「美しい」

「ビジュアルが大優勝してる」

「髪型が変わっても、君は美しい。地球上で最も美しく、最高のスケーターだ」

「すごく綺麗。あなたの瞳の美しさが引き立ってる」

「短いヘアスタイル気に入ったわ」

15歳で平昌五輪金メダルを獲得したザギトワ。現在はアイスショー、レポーター、モデルなど幅広く活躍している。最近は8歳になった愛犬マサルの近影を公開するなど、ミラノ五輪期間中とあって注目を集めている。



（THE ANSWER編集部）