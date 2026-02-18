R・マドリーがビニシウス決勝弾で敵地PO先勝!! ベンフィカはモウリーニョ監督退席、敵地ベルナベウは不在に

R・マドリーがビニシウス決勝弾で敵地PO先勝!! ベンフィカはモウリーニョ監督退席、敵地ベルナベウは不在に