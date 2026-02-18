生まれたばかりの赤ちゃんや小さな子どもにあざを見つけたとき、「いつか消えるかも」「まだ小さいから様子を見よう」と考える保護者は少なくありません。しかし実は、多くのあざが保険適用でレーザー治療できることをご存じでしょうか。保険で治療が可能なあざの種類や治療法などについて、よしクリニック（東京都練馬区）院長で日本レーザー医学会レーザー専門医、小児形成外科指導医、日本形成外科学会形成外科専門医の中野貴光さんが解説します

保険適用で治療できるあざは5種類

保険で治療が可能なあざは5種類です。順番に紹介します。

【保険で治療できるあざの種類】

■青いあざ

・異所性蒙古斑

腕や足、背中などお尻以外の場所にできる青いあざです。

・太田母斑（おおたぼはん）

おでこや頬など、顔にできる青みがかったあざです。

■茶色いあざ

・扁平（へんぺい）母斑

カフェオレのような茶色で平らなあざです。

■赤いあざ

・いちご状血管腫

イチゴのように盛り上がった赤いあざです。多くは生後1〜2週頃に赤い色が出てきて、徐々に盛り上がっていきます。通常1歳を超えると平坦化していきます。

・単純性血管腫

平坦な赤いあざです。額にある場合はサーモンパッチ、首の後ろにある場合はウンナ母斑と呼ぶこともあります。生まれつき存在し、サーモンパッチやウンナ母斑は薄くなることもありますが、他の部位のものは自然に消えることはありません。

これらは全て、適切な条件下で「保険適用」による治療が可能です。

あざの種類に応じた専門レーザー治療

当院では、あざの特徴に合わせて2種類の専門機器を使い分けています。

■Qスイッチルビーレーザー

メラニン色素に吸収されやすい波長で、青いあざや茶色いあざの治療に最適化されたレーザーです。「Qスイッチ」という方法でごく短時間照射することで、周囲の正常な皮膚へのダメージを最小限に抑えながら治療を行います。

■VbeamIIレーザー

血管内のヘモグロビンに反応することで、赤いあざの原因となる血管に作用するレーザーです。

客観的な評価で治療効果を見える化

治療の効果を正確に把握するため、当院では「Antera 3D画像解析装置」を導入しています。この装置により、肉眼では判断が難しい微細な色の変化や凹凸までメラニン強調画像やヘモグロビン強調画像、三次元画像などで記録します。治療前後の変化を客観的に評価し、患者や家族に分かりやすい形で治療の進歩を示すことができます。そうすることで、「本当に薄くなっているの？」という患者や家族の不安を解消し、安心して治療を続けることが可能です。

専門医だからできる安全で効果的な治療

当院ではレーザー専門医・小児形成外科指導医の資格を持つ私が、理論に基づき豊富な臨床経験を基に治療を行っています。

子ども一人一人の年齢・月齢や肌質、あざの種類、色調・治療経過に応じて、レーザーの出力、照射間隔、照射方法などの「パラメーター設定」を細かく調整。これにより、合併症を最小限に抑えながら、最大限の治療効果を実現しています。

なぜ早期治療が重要なのか

レーザー治療において「早期開始」が良い結果につながる理由があります。

（1）範囲が小さく済む

いちご状血管腫以外のあざは成長と共に周りに広がるものではありませんが、体が成長するとその分皮膚が伸びて大きくなります。早い時期ですとレーザーを当てる範囲が小さく済みますので、治療の痛みや時間も少なく済みます。

（2）非常に効きやすい

赤ちゃんは肌が薄く、まだあまり日焼けをしていないのでレーザーが届きやすく、治療の効果が出やすくなります。弱い出力でも高い効果が出るので、合併症のリスクも低く抑えることが可能です。成長すると外遊びや習い事、部活で日焼けしていることも多く、レーザーを行う前にまずしばらく遮光をする必要が出るなど、治療が困難になるケースが多く見られます。

（3）嫌なことを忘れてくれる

大きな理由がこの3番目です。レーザー治療は、麻酔クリームや麻酔シールを貼ってもある程度の痛みを伴いますし、安全に治療を行うためには動かないように抑える必要があります。成長すると、治療に非協力的になることが多いのですが、赤ちゃんはすぐに忘れてくれるため、嫌な記憶も残りません。

「様子を見る」前にまず相談を

「まだ小さいから…」 「もう少し大きくなってから…」と思う気持ちはよく分かります。「小児科や産婦人科で消えるかもしれないから様子を見たら」といわれることもあるかもしれません。

しかし、あざの種類や状態によっては、早期治療が将来の見た目に大きな差をもたらすことがあります。まずは専門医による正確な診断を受けて、そのあざが「どのような種類なのか」「治療が必要なのか」「いつ治療を始めるのが最適なのか」といったことを確認することから始めるのをお勧めします。