「777Real」、東京オーヴァル京王閣でが協賛レースを開催！人気選手のサイン色紙やオリジナルQuoカードが当たる
サミーネットワークスが運営するスマホ向け無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real(スリーセブンリアル)」は、2026年2月23日(月)〜2月25日(水)、東京オーヴァル京王閣のミッドナイトケイリンで協賛レース「無料で遊べるパチ・スロアプリ777Real杯」を開催する。
またこのレースの開催を記念して、2026年2月16日(月)より「777Real」内でもイベントを開催する。
■東京オーヴァル京王閣ミッドナイトケイリン協賛レース
レース名：無料で遊べるパチ・スロアプリ777Real杯
開催日：2026年2月23日(月)〜2月25日(水)
レースの模様は「京王閣競輪 ライブ配信【公式】」にて観戦できる。
■「777Real」で開催されるイベント
レースに先駆けて「777Real」では2月16日(月)から出玉イベントやミッションイベントが開催される。
人気選手のサイン色紙や東京オーヴァル京王閣のオリジナルQuoカード(500円分)、オリジナルのタンブラーが当たる！？
