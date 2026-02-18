サミーネットワークスが運営するスマホ向け無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real(スリーセブンリアル)」は、2026年2月23日(月)〜2月25日(水)、東京オーヴァル京王閣のミッドナイトケイリンで協賛レース「無料で遊べるパチ・スロアプリ777Real杯」を開催する。



またこのレースの開催を記念して、2026年2月16日(月)より「777Real」内でもイベントを開催する。

■東京オーヴァル京王閣ミッドナイトケイリン協賛レース

レース名：無料で遊べるパチ・スロアプリ777Real杯

開催日：2026年2月23日(月)〜2月25日(水)

レースの模様は「京王閣競輪 ライブ配信【公式】」にて観戦できる。

■「777Real」で開催されるイベント

レースに先駆けて「777Real」では2月16日(月)から出玉イベントやミッションイベントが開催される。



人気選手のサイン色紙や東京オーヴァル京王閣のオリジナルQuoカード(500円分)、オリジナルのタンブラーが当たる！？