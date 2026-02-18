かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」

©ABCテレビ

2月18日（水）は、ニッポンの社長・ケツ、コットン・きょん、滝音・秋定遼太郎ら新婚ホヤホヤ芸人が来店。馴れ初めや結婚にまつわるエピソード、新婚ならではののろけ余談などを語る。

©ABCテレビ

オープニングでは、新婚芸人たちが結婚発表にまつわる余談を披露。お笑いコンビ・滝音の秋定は昨年12月に一般女性との結婚を発表したが、Ｍ-1グランプリのネタが結婚願望のある男という設定だったため、複雑な思いを抱いていたという。さらに秋定の結婚がネットニュースになった際、記事の中に芸人たちからの祝福メッセージが載ったが、それを見た秋定はある事を感じ……。

©ABCテレビ

一方、結婚発表をケンドーコバヤシのラジオでやったと話すのは、ニッポンの社長のケツ。「実は僕結婚しました」というケツの言葉に対し、ケンコバはまさかのリアクションをしたという。濱家も「あの人ヤバいな」と驚いたケンコバのリアクションとは！？その後のケンコバからのご祝儀エピソードも一同を驚かせる。

袋とじVTR「関西の離婚歴がある男女に聞いた！私はコレで失敗しました！『離婚の原因』余談調査」では、関西の離婚経験のある男女たちが「これは気をつけた方がいい」という離婚原因を告白。「PayPayのメッセージ機能を使って○○していた」など衝撃の離婚原因が次々と報告される。

©ABCテレビ

スタジオでは、昨年７月にタレントのまつきりなと結婚したコットン・きょんが馴れ初めを吐露。昔仕事で１度だけ共演しSNSで相互フォローはしていたものの、何もなかったという２人。一昨年まつきから「単独ライブに行きたいです」というメッセージがあったため、きょんが招待。その後、お互いにあることが好きなことがわかり急速に進展したという。そんなまつきにはきょんと付き合う前、結婚直前だった会社経営者の男性がいたというが、そこに割り込んだきょんがまつきのハートを射止められた理由とは……！？

©ABCテレビ

一方、ニッポンの社長・辻は、相方ケツがハワイに新婚旅行に行った時のエピソードを暴露。新婚旅行を楽しみにしていた奧さんは、旅のしおりを自分で作り、水着を着るためエアロバイクで痩せるなどの努力をしていたが、現地に着いたケツは時差ボケを理由に毎晩９時に就寝。さらに奧さんを待たせて、ある場所に１人で２回行ったことを自慢していたという……。かまいたちも「こいつ腹立ってきた」「奧さんこいつのどこが好きなん？」と怒りを露わにしたケツの信じられない行動とは？

続くVTRでは、結婚歴10年以上の仲良しご夫婦に聞いた夫婦円満の秘訣を紹介。スタジオでは、“テレビ的ではない”夫婦のゆる～いノリを一同が披露しあう。

©ABCテレビ

「20代は趣味、50代以上は○○。人生設計の重要ポイント」のトピックでは、奧さんの影響でアニメのちいかわにハマり、総額200万円以上使っているというケツが、ちいかわグッズであふれる自宅を公開。さらにケツの奧さんが渋谷凪咲のファンとしてかまいたちの番組に出演した時のエピソードが明かされる。

かまいたちMCの「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）は毎週水曜よる11時17分放送。18日（水）はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。