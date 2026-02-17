『ひみつのアイプリ』単独ライブ「ひみつのアイプリ Ring Ring LIVE in TOKYO」オフィシャルレポートが到着！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

プリティーシリーズ最新作TVアニメ『ひみつのアイプリ』の単独ライブイベント「ひみつのアイプリ Ring Ring LIVE in TOKYO」が、2月14日(土)立川ステージガーデンにて開催された。

「ひみつのアイプリ Ring Ring Live in TOKYO」昼公演オフィシャルレポート

2月14日(土)、現在放送中のTVアニメ『ひみつのアイプリ』の単独ライブイベント「ひみつのアイプリ Ring Ring LIVE in TOKYO」が、立川ステージガーデンにて開催した。

会場が暗転すると、本公演ロゴが浮かび上がり、中央の扉から、カルテットスターのサクラ(日比優理香)・タマキ(鈴木杏奈)・アイリ(徳井青空)・リンリン(和多田美咲)、ビビアンチィのビビ(寺澤百花)・チィ(大地 葉)、ジャンピンロケットのすばる(小林竜之)・おとめ(大森綺星)、じゅりあ(土屋李央)、シークレットフレンズ∞のひまり(藤寺美徳)・みつき(平塚紗依)・つむぎ(久保ユリカ)が順々に登場。会場の大きな拍手に迎えられながらそれぞれポーズを決め、ライブがスタート。

本日の出演全キャストで「Ring Ring Ring feat.ひまり」を初披露。アニメのオープニングでもおなじみの円を描く振付で、みんなで元気いっぱいに楽曲を届け、ひまりの『楽しんでいくよー！』の呼びかけに会場は大きな歓声に包まれた。続いて、ポッピンドリーミンのひまり・みつきが「ムテキDUOエナジー」を披露。2人がプリンセス姿のつむぎを招き入れ、シークレットフレンズ∞が揃うと3人で「きらめきのうた」を披露し、会場が煌めきに包まれた。つづいてカルテットスターの４人がステージ上に登場し、「Perfect☆STARs」を披露。カルテットスターの歌声を轟かせ、客席もそれに応えるようにペンライトや掛け声で力いっぱい盛り上げ、会場が一体となった。MCでは、ポッピンドリーミン、カルテットスターが登場。全員でのパフォーマンスとなったオープニングを振り返り、“Ring Ring LIVE”(ヨミ：リンリンライブ)にちなんで、アイリが『リンリンの単独ライブ？』と会場の笑いを誘う一幕も。

MCが開けると、チィが登場し「GIRA GIRA STAR」で自信に溢れた堂々としたステージで会場を魅了すれば、ルビー＝ラズリの2人が「Stand Get Up」で息の合ったパフォーマンスで、力強い歌声とともに会場をさらに熱く盛り上げる。続いて再びステージ現れたひまりは「パステルステップデイズ」を披露。会場も『リンリンリン♪』に合わせて、ピンク色のペンライトでリズムにのる。曲が終わると、つむぎにバトンタッチ。「ヒカリノコトバ」をしっとりと歌い上げた。再びMCパートでは、つむぎ・チィ・カルテットスターが登場。つむぎが冒頭のプリンセスの姿から普段の姿へと変化した話題を皮切りに、つむぎから『皆のイメチェンが見てみたい』とリクエストが。チィ、アイリ、タマキが無茶ぶりに困惑しながらも、アイプリたちがこの1年の間に行われたライブで共演したことがある人物たちを彷彿とさせる台詞を披露した。プリティーシリーズファンには嬉しいやり取りも飛び出す中、サクラは普段と変わらず(？)”みーたんを応援する姿”を見せ、会場の笑いを誘った。

再びのライブパートは、みつきの「ぴかぴかマイストーリー」からスタート。客席の『フウー！』の掛け声や手拍子にあわせステージから愛を届ける。続く、じゅりあが「超Easy Drive☆」をエナジー全開で届け、会場をさらに盛り上げた。続いて再びカルテットスターが登場し、「ニュースタージョーカー」を歌唱。パワーアップし、さらに強いキズナで結ばれた４人の力を見せつけた。さらに会場の熱気が高まる中、『次はジャンピンロケットとどこまでも行こう！』とすばる・おとめが「ココロ・アストロノーツ」で姉弟息の合ったパフォーマンスを見せた。2月14日のバレンタインデーにあわせたセリフのアレンジで会場を揺らし、『ハッピーバレンタイン！いつもありがとう！』『これからも一緒に歌っていこうね！』とお互いに言葉を贈り合うシーンも。MCでは、じゅりあ、ビビ、チィも登場し、『バズヤッホー！』や『レッツオトメイク！』など、思い思いのコール＆レスポンスを会場と行い、和気あいあいと楽しんだ。

MCに続いて披露された「わいるど☆すたー」では、ビビのソロから歌唱が始まるサプライズが。観客は温かく見守りながら、『にゃーにゃーにゃー！』『わんわんわん！』のコールでビビを応援。続いて『ここからは私ともっと盛り上げていくわよ！』とチィが登場するやいなや、客席一面の赤色の光に紫色の光が加わり、それを目にしたビビアンチィの２人は、さらに熱いパフォーマンスで会場を盛り上げた。曲中ではビビがチィへ『チィちゃん！大好きー！』と愛をぶつけ、チィも『ありがと』と返す様子に会場もほっこり笑顔に。続いて、すばるが「Piece Of Dream」を歌唱し、力強いダンスとさわやかな歌声で客席を魅了すると、つむぎ・ビビ・おとめ・チィ・じゅりあ・すばるの6名が「レッツ！アイプリ」を歌唱し、『ありがとう』の気持ちを会場へ届け、『アイプリ！アイプリ！』のコールで、会場が一体となった。プリトモからの想いを受け取って、続く、ひまり・みつきが新衣装の”メロディバズリウムハーモニー”のコーデを身にまとい登場すると、驚きと喜びの歓声が会場中に響き渡る。「ミラクル☆ツインスマイル」で2人の絆を感じるパフォーマンスと『わたしたちポッピンドリーミンをこれからもよろしくね！』と客席にメッセージを届けた。続いて、再びカルテットスターが登場、本公演で初披露となる楽曲「レジェンド・ストーリー!!!!」をパワフルに歌唱すると、会場の熱気は最高潮に。さらにシークレットフレンズ∞の「We’re The World」、アイスマイリンの「ネバギバラバー」と次々と人気の楽曲が披露され、会場は更なる熱気に包まれていく。「ネバギバラバー」のラストには、出演者全員が登場し、お馴染みのコール＆レスポンスとともに、皆で“大正解”のステージを作り上げた。

いよいよエンディングを迎え、各グループよりそれぞれご挨拶。先ずは、カルテットスターが、本公演で初披露となった楽曲「レジェンド・ストーリー!!!!」について『いかがでしたか？」『緊張したね」とお互いに振り返り、『プリトモの皆さんと新たな伝説を築けたのではないかと思っています！ありがとうございました！」とサクラ役の日比が代表して挨拶を述べた。続いては、ビビアンチィ。初めて「わいるど☆すたー」を1人で披露したビビ役の寺澤に改めて大きな拍手が送られ、『裏で泣きそうになっちゃった」と話すチィ役の大地は『本当に頑張ってたんだから！この雄姿をぜひ皆アーカイブ配信でもご覧ください！」と寺澤への労いとともに客席に呼びかけた。ジャンピンロケットは、『今回は「ココロ・アストロノーツ」をフルサイズで、バレンタインデーバージョンで披露させていただきました！プリトモのみんなへ思いが届いていたら嬉しいです」とおとめ役の大森。また、すばる役・小林は『プリトモのみんな、バレンタイン、俺とどう？』とすばるの台詞を披露し、再び会場を盛り上げ、『アイプリの単独イベントは初めての参加だったので、すごく楽しみにしていました！夜の部も頑張ります！』と意気込みを語った。そして、じゅりあ役・土屋は『みんなにお願いがあります！今日はえる(川口莉奈)がいないから、ライブ中にやっていたコール＆レスポンスをえるバージョンでやりたい！』と会場に呼びかけ、全員で『える〜！だいすき！』のコール&レスポンスを行った。続いて、つむぎ役・久保は『約1年前の単独ライブの時にはいなかった仲間が増え、楽曲も増え、衣装も増えて、「ひみつのアイプリ」が大きなものになったなと、皆さんのおかげですごく盛り上がっているなと感じました。これからも引き続き皆さんのお力を借りられたら嬉しいです』と応援し続けてくださるファンへのメッセージを述べました。ポッピンドリーミンは、『新衣装になりました！』と、先程初披露した”メロディバズリウムハーモニーコーデ”を改めて紹介。みつき役・平塚は『リング編から新たに加わったメンバーと一緒のステージ、とても嬉しかったです。また、大好きな「ムテキDUOエナジー」を久しぶりに披露できて嬉しかったです。これからも「ひみつのアイプリ」をよろしくお願いします』と感想を述べ、ひまり役・藤寺は『緊張した瞬間もありましたが、皆さんの温かい応援のおかげで2回目の単独ライブを開催することができました。来月にはアニメ「ひみつのアイプリ」の劇場版も公開されます。これからもアイプリ、そしてプリティーシリーズの応援をよろしくお願いいたします』と締めくくった。

挨拶の後は、出演者全員で「アイプリバースイン！」を歌唱し、皆がひとつとなり歌を届けた。そしてイベントのラストには、なんと、みつきからひまりへ”お手紙”のプレゼントが。みつきが留学のため旅立つ前に、ひまりとのこれまでの大切な思い出を振り返り、『ひまりちゃん、ありがとう！！ずっと、ずーーーっと、大好きだよ！』と、愛と感謝のメッセージを贈りました。ひまりも『わたしもみつきちゃんのことが大好きだよ！』と笑顔で応え、最後は2人でアニメのエンディング主題歌である「ひみつだけどね」を披露し、本公演は大盛り上がりの中、閉幕した。

ひみつのアイプリ Ring Ring Live in TOKYO

2026年2月14日（土） 立川ステージガーデン

昼の部：【開場】13:30 【開演】14:30

夜の部：【開場】17:30 【開演】18:30

＜セットリスト＞

M1. Ring Ring Ring feat.ひまり/ ALL CAST

M2. [昼公演] ムテキDUOエナジー/ 藤寺美徳(青空ひまり役)・平塚紗依(星川みつき役)

M2. [夜公演] キズナ×リンク/ 藤寺美徳(青空ひまり役)・平塚紗依(星川みつき役)

M3. きらめきのうた/ 藤寺美徳(青空ひまり役)・平塚紗依(星川みつき役)・久保ユリカ(鈴風つむぎ)

M4. Perfect☆STARs/ 日比優理香(一条寺サクラ役)・鈴木杏奈(二階堂タマキ役)・徳井青空(三ツ葉アイリ役)・和多田美咲(四之宮リンリン役)

M5. GIRA GIRA STAR/ 大地 葉(真実夜チィ役)

M6. Stand Get Up/ 日比優理香(一条寺サクラ役)・鈴木杏奈(二階堂タマキ役)

M7. [昼公演] パステルステップデイズ /藤寺美徳(青空ひまり役)

M7. [夜公演] P.O.P.P.Y/藤寺美徳(青空ひまり役)

M8. ヒカリノコトバ/ 久保ユリカ(鈴風つむぎ)

M9. ぴかぴかマイストーリー/ 平塚紗依(星川みつき役)

M10. 超Easy Drive☆/ 土屋李央(五十嵐じゅりあ役)

M11. ニュースタージョーカー/日比優理香(一条寺サクラ役)・鈴木杏奈(二階堂タマキ役)・徳井青空(三ツ葉アイリ役)・和多田美咲(四之宮リンリン役)

M12. ココロ・アストロノーツ/ 小林竜之(七浦すばる役)・大森綺星(七浦おとめ役)

M13. わいるど☆すたー/ 大地 葉(真実夜チィ役)・寺澤百花(八王子ビビ役)

M14. Piece Of Dream/小林竜之(七浦すばる役)

M15. レッツ！アイプリ/ 久保ユリカ(鈴風つむぎ)・土屋李央(五十嵐じゅりあ役)・大地 葉(真実夜チィ役)・寺澤百花(八王子ビビ役)・小林竜之(七浦すばる役)・大森綺星(七浦おとめ役)

M16. ミラクル☆ツインスマイル / 藤寺美徳(青空ひまり役)・平塚紗依(星川みつき役) ★新衣装

M17. レジェンド・ストーリー!!!! / 日比優理香(一条寺サクラ役)・鈴木杏奈(二階堂タマキ役)・徳井青空(三ツ葉アイリ役)・和多田美咲(四之宮リンリン役)

M18. We’re The World / 藤寺美徳(青空ひまり役)・平塚紗依(星川みつき役)・久保ユリカ(鈴風つむぎ)

M19. ネバギバラバー/ 徳井青空(三ツ葉アイリ役)・和多田美咲(四之宮リンリン役)

M20. アイプリバースイン！/ ALL CAST

M21. ひみつだけどね / 藤寺美徳(青空ひまり役)・平塚紗依(星川みつき役)

出演者

藤寺美徳(青空ひまり役)／平塚紗依(星川みつき役)／久保ユリカ(鈴風つむぎ役) ／大地葉（真実夜チィ役）／土屋李央（五十嵐じゅりあ役）／小林竜之（七浦すばる役）／大森綺星（七浦おとめ役）／寺澤百花（八王子ビビ役）／日比優理香(一条寺サクラ役)／鈴木杏奈(二階堂タマキ役) ／徳井青空(三ツ葉アイリ役)／和多田美咲(四之宮リンリン役)

※出演者は変更になる可能性がございます。

配信チケット発売中！

配信チケット価格

＜通常チケット＞

1：2月14日(土)昼の部配信チケット 5,500円（税込）

2：2月14日(土)夜の部配信チケット 5,500円（税込）

3：2月14日(土)通しチケット 10,000円（税込）

視聴期間

▽各公演開始 〜 2026年3月1日(日)23:59

※上記時間以降のアーカイブ配信（見逃し配信）はございません。

※アーカイブ配信は各公演終了から準備が出来次第配信開始予定となります。

※アーカイブ開始時間は状況により遅れる場合がございます。

ぴあ

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2564111

ミクチャ

http://ringring.live.mixch.tv/

配信プラットフォーム：ミクチャ

主催：エイベックス・ピクチャーズ株式会社

制作：株式会社バンダイナムコミュージックライブ

イベント詳細はこちら

https://aipri.jp/anime/live-event/6/

©Ｔ−ＡＲＴＳ / syn Sophia / テレビ東京 / ＡＰ製作委員会

