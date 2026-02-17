夫婦が襲われた死傷事件。事件当時、血まみれで「強盗に襲われた」と助けを求めていました。

■「強盗に襲われた」通報者に助け求め…

通報者が語った“緊迫のやりとり”。

通報者

「（16日午前）3時半ごろですね。家のインターホンが連打されたので親が（玄関を）あけようとしていた。あけたら悲鳴をあげるんでどうしたのかなと思ったら、女性が血まみれ、頭部から血を流している状態で玄関にいて『助けてください』と『強盗に襲われました』と」

事件が起きたのは16日未明、広島県東広島市。

記者

「現場はまだ焦げ臭いにおいが漂い、警察による現場検証が進められています」

40代の夫と50代の妻が2人で暮らす住宅で火事が発生。その後、裏庭で夫とみられる男性が死亡しているのが見つかりました。

近隣住民

「（16日午前）4時前だったかな。急にカンカンカンカンなって、真っ赤でした。見たことないくらい真っ赤」

■窓ガラス割られ、何者かが侵入した形跡が

捜査関係者によると、死亡した男性の首には刃物で切られたような痕が。また、1階の窓ガラスは割られ、何者かが侵入した形跡があったということです。

事件が発覚したのは、午前3時半すぎの通報。

110番通報

「血まみれの人が助けを求めている」

「血まみれの人」というのが現場の家で暮らす、50代の妻でした。

通報者

「近所に住んでいますけど面識はない。自分も動揺していたので、ちょっと頭から血を流している状態としかわからなかった」

その後、訴えたのが…。

通報者

「本当に強盗なのかはわからないけど『強盗に襲われました。助けてください。家に火をつけられました。旦那さんがまだ家にいる』（と言われた）。中に入ってもらってすぐ鍵をかけて、警察に通報して、警察が来るまで家から出ない」

50代の妻は煙を吸った影響でその後、病院に搬送されたということです。

殺人事件 として周辺の 防犯 カメラ などを調べています。