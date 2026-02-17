バイエルンGKノイアー、ふくらはぎの筋断裂で約3週間の離脱へ…ドルトムントとの首位攻防戦は欠場濃厚
バイエルンは元ドイツ代表GKマヌエル・ノイアーの負傷離脱を発表した。
14日に開催されたブンデスリーガ第22節ブレーメン戦で先発出場したノイアーだったが、後半開始からGKヨナス・ウルビッヒとの交代を余儀なくされた。クラブは、ブレーメン戦で左ふくらはぎの筋断裂が認められたというノイアーが当面の離脱することを発表している。
ドイツ『ビルト』によると、ビンセント・コンパニ監督は当初、「安心したのはマヌが試合後にとてもリラックスしているように見えたことだよ。もし、深刻な状況だったら後半の早い段階でベンチには戻ってこなかったはずだ。交代は予防措置だった」と説明していたが、診断結果は予想以上に深刻であることが判明した。
ノイアーは3週間の離脱が見込まれており、21日のブンデス第23節フランクフルト戦の欠場は決定的。そして、28日のブンデス第24節では2位ドルトムントとの一戦が控えているが、奇跡的な回復がなければ大一番にも間に合わない可能性が高いと伝えられている。
