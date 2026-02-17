「キンパとおにぎり」赤楚衛二＆カン・ヘウォン、相合傘ショットに反響相次ぐ「ポーズお揃いで可愛い」「お似合い過ぎる」
【モデルプレス＝2026/02/17】テレビ東京系ドラマ「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」（毎週月曜よる11時6分〜）のInstagramが、16日更新された。俳優の赤楚衛二とIZ*ONE出身で女優のカン・ヘウォンの相合傘ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】31歳日本人俳優＆IZ*ONE出身美女が相合傘
◆赤楚衛二＆カン・ヘウォン、相合傘ショット披露
同アカウントは「公式SNS用のスマホでオフショットを撮ってくださる＃赤楚衛二 さん ＃カンへウォン さんをフィルムカメラでパシャリ」と添えて、赤楚とヘウォンが相合傘をしながら寄り添う2ショットを公開。2人は左手を頬に添え、同じポーズを決めている。
◆赤楚衛二とカン・ヘウォンの相合傘ショットに反響
この投稿には「美男美女」「ポーズお揃いで可愛い」「お似合い過ぎる」「仲良し感伝わる」「透明感すごい」といった声が寄せられている。
◆赤楚衛二主演「キンパとおにぎり」
本作は日本と韓国、国籍の異なる2人の恋愛模様を描いた、ピュア・ラブストーリー。小料理店でアルバイトを始めて3年になる主人公の長谷大河（赤楚）とアニメーションを学ぶため、韓国から留学している大学院生のパク・リン（ヘウォン）の偶然の出会いから物語が展開される。（modelpress編集部）
