グラビアタレントで女優の福井梨莉華さんのデジタル限定写真集『ふわり、純情』（撮影：鈴木ゴータ、税込2200円、発行：ワニブックス）がリリースされました。



【写真】お茶目なしぐさもかわいい福井梨莉華さん

グラビア界の次世代エースとして注目を集め、女優としても活躍の幅を広げている福井さん。2025年は1st写真集を発売するなど飛躍を続けており、その快進撃はとどまるところを知りません。



今回のデジタル写真集は、リリーと行く温泉小旅行がテーマです。可憐さとしっとりとした大人っぽさをバランスよく収めました。ほんのり色づいた頬、無邪気な笑顔に癒されること間違いなし。透明感あふれる色白美肌と、美しいボディラインが際立つカットの数々から、彼女の多彩な魅力を存分に堪能できる1冊に仕上がりました。2026年グラビアヒロインの大本命に注目です。



【福井梨莉華さんプロフィール】

ふくい・りりか 2005年1月12日生まれ 岐阜県出身 スリーサイズ：B90 W59 H86 血液型：O型 ドラマ『しあわせは食べて寝て待て』、『おいち不思議がたり』（NHK）、映画『ソーゾク』などで女優として活躍。2024年からグラビアで各誌の表紙を飾る。1 st写真集『あいの道しるべ』（講談社）が発売中 公式X：@fukuiririka 公式Instagram：@fukuiririka