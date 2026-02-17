2月16日、Netflixは公式サイトを通じて、タレントのMEGUMIと長期間の契約を結んだことを発表した。

「発表によると、Netflixは複数年にわたり、プロデューサーとしてMEGUMIさんと新作を複数、制作することになったとのことです。作品のジャンルは『アンスクリプテッド』とされ、“筋書きのない物語”との説明があります。2025年にNetflixで配信されたリアリティショー『ラヴ上等』を、プロデューサーとして大ヒットさせたMEGUMIさんですが、Netflixでは今後も同様に、ドキュメンタリーやリアリティショーを彼女と制作していくということなのでしょう。すでに複数の企画が進行しているとのことで、ファンの期待が高まっています」（芸能担当記者）

『ラブ上等』は、元暴走族などのキャリアを持つ男女が、14日間の共同生活のなかで愛を学ぶ恋愛リアリティシリーズ作品だ。配信が開始されると、週間ランキングで4週間連続1位を獲得し、世界でも人気を博した。すでにシーズン2の制作も決定しているという。

Xでは

《イエキャブ時代からここまで来るとは》

《女優としてもプロデュース面でも動ける人だから、どんな作品で攻めてくるのか楽しみ。》

《いくつになっても、新しいこと切り拓くパワーウーマンのシンボル》

など、彼女の“大出世”に驚きの声が集まっている。

2001年に芸能界入りしたMEGUMIは当時、タレント事務所「イエローキャブ」に所属し、抜群なスタイルを武器に、グラビアアイドルとして一世を風靡した。

「スタイルはもちろんのこと、トークのスキルも買われ、テレビ番組に進出し“バラドル”としても活躍するようになります。タレントとして順風満帆だった2008年7月、人気バンド『Dragon Ash』のボーカル、降谷建志さんと入籍を発表し、世間を驚かせました。

翌2009年2月に第一子を出産。その後は育児を優先していましたが、そのころ『今後のタレント人生を考えた結果、女優になろう』と決意し、演技を学んだといいます」（前出・芸能担当記者）

女優業でも花を開かせた一方、2016年10月には石川県金沢市にパンケーキカフェをオープン。妻、女優、実業家と、いくつもの分野で成功を収めてきたが……。

「2023年12月に、降谷さんと離婚します。きっかけは、降谷さんの”浮気グセ”とされています。2023年9月、『文春オンライン』で、降谷さんが30代のキャバクラ嬢と不倫し、MEGUMIさんと別居していることが報じられました。

降谷さんの不倫報道はこれが初めてではありません。結婚報告からわずか2カ月後の2008年9月には、妊娠中のMEGUMIさんの目を盗み、大阪でのライブの打ち上げに参加した女性をホテルに“お持ち帰り”する姿が『FRIDAY』に報じられています」（同前）

しかし、この離婚経験が現在の躍進につながっていると見る向きもある。

「芸能活動を加速させ、活躍の場を広げたのは、離婚の前後からでした。2023年には美容本を出版し、2024年にはその第2弾を刊行するなど、美容のカリスマとしてブレイクしたのです。

さらに2024年からは、スペイン・バルセロナと日本の2拠点生活を開始しています。グラビアタレント時代から、ほかのタレントのポーズをチェックするなど、高いプロ意識とリサーチ能力で有名だった彼女ですが、そのノウハウが今の活躍につながっているのでしょう」（同前）

プロデューサーとして、MEGUMIは次にどんな作品を発表するのか。