キラキラ素材とクリアポケットがポイント！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアランチケース
2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。
アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューやグッズが登場します。
今回は、対象のセットメニューと一緒に楽しめる「スーベニアランチケース」を紹介します。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアランチケース
価格：対象のメニューにプラス1,900円
販売期間：2026年4月8日（水）〜
販売店舗：
東京ディズニーシー
・ザンビーニ･ブラザーズ･リストランテ（2026年5月24日まで）
・ニューヨーク・デリ（2026年5月24日まで）
・セバスチャンのカリプソキッチン（2026年5月24日まで）
・ユカタン・ベースキャンプ・グリル（2026年8月24日まで）
・スナグリーダックリング（2027年3月31日まで）
・アレンデール・ロイヤルバンケット（2026年4月10日〜2027年3月31日）
25周年をお祝いするミッキーマウスとディズニーの仲間たちが描かれた、華やかなデザインのスーベニアランチケース。
表面にはクリアポケットが付いており、中に入れたものが見える仕様になっています。
巾着部分や持ち手には、アニバーサリーイヤーにふさわしいキラキラとした素材が使用されており、特別感たっぷり。
祝祭感あふれるパークでの食事をより楽しくしてくれるアイテムです。
キラキラ素材とクリアポケットがポイント。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアランチケースの紹介でした。
※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。
※スーベニア単品で購入することはできません。
※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
(C)Disney
