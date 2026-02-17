将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第4局が2月17日、和歌山市の「和歌山城ホール」で行われている。注目の勝負メシには、藤井王将が「彩り天丼」、永瀬九段が「本鮪重」をオーダーした。

【映像】美しすぎる…永瀬九段の“トロ三原色”本鮪重

永瀬九段の“勝負メシ”がファンを沸かせた。日本有数のマグロ水揚げ量を誇る和歌山県を舞台に行われているシリーズ第4局。挑戦者は1日目の昼食に、「南紀串本よしだ本鮪重〜極〜」を選んだ。

本州最南端の町・串本で育ち、一度も冷凍されない生マグロの大トロ、中トロ、赤身をお重に贅沢に詰め込んだ逸品で、“極”の名の通りのゴージャスさだ。中継で本鮪重の映像が映し出されると、解説の井出隼平五段（34）からは「トロの三原色だ！」の声が上がっていた。

これには視聴者も大興奮。「極まってるな」「ハイ優勝」「しゅごい」「すげぇ」「うひょー」「なんじゃこりゃー！」と開催地自慢のマグロ重に歓声が上がっていた。

一方、藤井王将は「彩り天丼〜和歌の浦〜」を注文。旬の足赤海老、脂の乗った鱧など季節の海の幸が満載で、太刀魚の天ぷらには梅肉と大葉を挟んで香りと食感がプラスされている。昇り龍をイメージした盛り付けにも注目が集まった。

藤井王将はタイトル戦で訪れる各地で天ぷらメニューをオーダーすることが多く、ファンからは「天ぷらお好きね」「聡太のおかげで天丼よく食べるようになったわ」の声も。美しく盛り付けられた上品な天丼に、「23歳のランチじゃねえ」などの反響も寄せられていた。

