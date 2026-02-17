エレコムは、モバイルバッテリーなどの持ち運びや保管に適した「難燃ガジェットポーチ」3製品を2月下旬に発売する。店頭実勢価格は1680円～。

本製品は、表生地にシリコンコーティングとグラスファイバー、裏生地にアルミコーティングとグラスファイバーを使用した2層構造を採用。いずれの生地も難燃性試験（JIS L 1091 A-2法 区分3）をクリアしており、収納物が発火した場合でも燃え広がりにくい設計となっている。

また、入口部分を折り返して隙間を塞ぐことで、火や煙の漏れ出しを抑制する。パイピング部分にも難燃性素材を使用し、火災リスクを低減させている。背面にはケーブル収納用のポケットを装備。カラビナやストラップを取り付けられるループも備え、収納物が燃えて高温になった場合でも持ち運びやすい形状に配慮した。

サイズラインアップは3種類。Lサイズ（BMA-MBP01LGY）の内寸は約220×14×180mm、Mサイズ（BMA-MBP01MGY）は約80×14×160mm、Sサイズ（BMA-MBP01SGY）は約75×14×100mm。店頭実勢価格は、Lサイズが2479円、Mサイズが1980円、Sサイズが1680円となっている。