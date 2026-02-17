落語家の月亭方正（58）が15日、Instagramを更新。肩を寄せあう仲むつまじい夫婦ショットを公開し、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】月亭方正と10歳年下妻の2ショット（複数カット）

2001年9月4日に10歳年下の亜耶さんと結婚し、娘2人、息子1人と3人の子どもがいる方正。Instagramでは、子どもたちの成長がうかがえる親子ショットや、次女・来蘭さんとの2ショット、リラックスした様子で写る亜耶さんとの夫婦ショットなど、家族との写真を公開してきた。

10歳年下妻と肩を寄せあう夫婦ショットに反響

15日は「58歳になりました。皆さんおめでとうメッセージありがとうございます〜」と誕生日を迎えた喜びをつづり、肩を寄せあう夫婦ショットを公開。亜耶さんもこの日にInstagramを更新し、「パパ58歳お誕生日おめでとう。今年は2人でジムに頑張って行こうね！！」とお祝いのメッセージを贈っている。

仲むつまじい夫婦の姿にファンからは、「ステキなケーキ。愛情たっぷりですね！」「ハッピーバースデー！2人ともいつまでも若い〜」「山ちゃんおめでとう。あやさん相変わらずお綺麗です」など、さまざまなコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）