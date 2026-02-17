新車262万円！ 最新「ハリアー」は超パワフルな「“2000cc”ディーゼルエンジン」搭載！

世界的にSUVブームが加熱する中、独自の進化を遂げた一台のSUV「ハリアー（Harrier）」が注目を集めています。

日本で“ハリアー”といえば、トヨタが販売する都会派プレミアムSUVのハリアー（猛禽類の「チュウヒ」がマークの由来）を想起するのが一般的でしょう。

しかし今回取り上げるハリアーは、インド市場の覇者たる大手自動車メーカー「タタモーターズ」の展開するモデル。

トヨタと同じくチュウヒを車名の由来とし、力強さと俊敏さを兼ね備えたフラッグシップSUVとして、2019年の誕生以来、現地で絶大な支持を得ています。

そんなタタのハリアーが2025年8月5日に、新グレード「Adventure X（アドベンチャーX）」を追加しました。

このアドベンチャーXは、その名の通り冒険心を掻き立てるアウトドア志向のグレード。

ボディサイズは全長4605mm×全幅1922mm×全高1718mmで、日本のミドルサイズSUVに近い全長ながら、1900mmを超える全幅と高い全高により、クラスを超えた圧倒的な存在感を放ちます。

その骨格には、ジャガー・ランドローバーと共同開発した「OMEGARC」アーキテクチャ（ランドローバー「D8」プラットフォームの派生）を採用。

堅牢なボディ剛性と、欧州車譲りの滑らかな乗り心地を両立しました。

エクステリアは、モチーフの“猛禽類”を想わせるシャープなデザインが特徴で、フロントやリアの“一文字ライト”がワイド感を強調。

どこか「レンジローバー」に似た風格さえ漂わせます。

そんなアドベンチャーXは専用装備として、17インチのチタン調フォージドホイールを装着。

フロントドアには誇らしげに“HARRIER”のロゴが刻まれ、タフな印象を強めています。

インテリアのテーマは「プレミアム・オニキス・トレイル」。

ブラックのレザーレット素材をベースに、タン（淡い茶色）の差し色を効かせた配色は、洗練された都会の夜と、土煙の舞う荒野の両方に似合う、落ち着いた空間を演出しています。

また、機能面においても最新トレンドを取り入れています。

コックピットには、メーターとインフォテインメントを一体化させた大型の「ウルトラビュー・ツインスクリーンシステム」を搭載。

視認性を高めると同時に、ワイヤレスでのAndroid Auto／Apple CarPlay接続に対応しました。

さらに、天候や照度に合わせて作動する「トレイルセンス自動ヘッドランプ」や「アクアセンスワイパー」など、過酷な環境下でもドライバーをサポートする機能が充実しています。

パワートレインには、信頼性の高い2リッター「KRYOTEC」ディーゼルエンジンを採用。

最高出力170馬力・最大トルク350Nmという太いトルクを発揮し、6速ATまたは6速MTを介して前輪を駆動します。

駆動方式はFFですが、「ノーマル」「ラフ（悪路）」「ウェット」の路面状況に応じたモード切り替え機能を備え、360度HDサラウンドビューやヒルホールド機能と相まって、高い走破性を実現しています。

そして、この新グレード追加により、ハリアーのラインナップは「スマート」「ピュアX」「アドベンチャーX」「アドベンチャーX＋」「フィアレスX」「フィアレスX＋」の全6種類に拡充されました。

このようなハリアーの現地価格は149万9990ルピー（日本円換算で約262万円）から244万4000ルピー（約427万円）。

また、新グレードのアドベンチャーXは189万9000ルピー（約332万円）、装備充実の「アドベンチャーX＋」は193万4000ルピー（約338万円）に設定されています。

ランドローバーのDNAを持ち、タフに使えるインドのハリアーに登場した「冒険仕様」は、グローバル市場におけるタタモーターズのブランド力をさらに押し上げる一台となりそうです。