Éþ²°¤ÇÀÜµÒ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¢ªÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤µÒ¤Ø¤ÎÅ¹°÷¤Î¿ÀÂÐ±þ¡ÚÌ¡²è¡Û
Éþ²°¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Å¹°÷¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¿È¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤¤¤¿¤Ü¤Î¤³¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡Ø»îÃå¤·¤¿Éþ¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ö»îÃå¤·¤¿Éþ¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤òÆÉ¤à
¤È¤¢¤ëÉþ²°¤ÇÉÙÏÂÌ´»Ò¤Ï¡Öº£Æü¤³¤½¤ÏÀÅ¤«¤ËÉþ¤ò¸«¤ë¡×¤È¿´¤ËÀÀ¤¤¡¢Å¹°÷Á´°÷¤¬ÀÜµÒÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÆþÅ¹¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤°¤ËÇØ¸å¤«¤é¸½¤ï¤ì¤¿Å¹°÷¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤¿¤À¤³¤ÎÅ¹°÷¤ÏÌ´»Ò¤¬À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»¡ÃÎ¤·¡¢¡Ö¤´¤æ¤Ã¤¯¤ê¤É¤¦¤¾¡×¤È¤À¤±¸À¤¤»Ä¤·¤ÆÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Ì´»Ò¤Ï¤³¤ÎÅ¹°÷¤ÎÂÐ±þ¤Ë´¿´î¤·¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÉþÁª¤Ó¤ò´®Ç½¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÅ¹°÷¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¶µ¤ï¤Ã¤¿¡ÖÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï°§»¢¤ËÎ±¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶µ¤¨¤òÃé¼Â¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤µ¤é¤ËÅ¹°÷¤Ï¡¢µ¤ÇÛ¤ò¾Ã¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö±¦¼Ð¤á¸å¤í¡Ê¿´Â¡¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Áê¼ê¤Ë°Ò°µ´¶¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¾ì½ê¤ÇÂÔµ¡¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Éþ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Ì´»Ò¤Ï¡¢¤½¤ÎÉþ¤ò»îÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£»îÃå¼¼¤ÇÌ´»Ò¤¬Éþ¤òÃå¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶À¤Ë±Ç¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ËÉþ¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ºÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³°¤«¤éÅ¹°÷¤¬¡Ö¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Æ±ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºî¼Ô¤Î¤Ü¤Î¤³¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ー Æ±ºî¤òÉÁ¤³¤¦¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»ä¼«¿È¡¢ÈÎÇä°÷¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ°éÀ®¤Ë´Ø¤ï¤ëÃæ¤Ç¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ÎÀ¼¤«¤±¡×¤Ø¤ÎÇº¤ß¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¯¾ìÌÌ¤ò´öÅÙ¤È¤Ê¤¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÉÁ¤±¤¿¤é¤È¹Í¤¨¤Æ¹½ÁÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ー¡Ö¿´Â¡¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¡Ê±¦¼Ð¤á¸å¤í¡Ë¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉÁ¼Ì¤Ï¡¢¼ÂÂÎ¸³¤ä¤É¤³¤«¤ÇÊ¹¤¤¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¤«¡©
»ä¤¬¿·¿Í»þÂå¤ËÀèÇÚ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£²Ê³ØÅª¤Êº¬µò¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½¾ì¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¿·Ð¸³Â§¤È¤·¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿äÂ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±¦Íø¤¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Â¿¤¯¡¢¾¦ÉÊ¤ò±¦¼ê¤Ç¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï±¦Â¦¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤ÇÅ¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Æ§¤ß¹þ¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ーÅ¹°÷Â¦¤ÈµÒÂ¦¡¢Î¾¼Ô¤Î»ëÅÀ¤òÉÁ¤¤¤¿°Õ¿Þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ê¤¼À¼¤«¤±¤ËÈÝÄêÅª¤Ê°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤ä¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÀ¼¤«¤±¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢Å¹°÷Â¦¤ÈµÒÂ¦¤ÎÎ¾Êý¤Î»ëÅÀ¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Êª¸ì¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤Ë»ö¾ð¤ä´¶¾ð¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÆÃÌó¡¦¥«¥MONO.1¡Ë