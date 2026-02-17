あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。

【今週のお悩み・第197回】毎週予算を決めて馬券を買っています。少額しか賭けることはできないので（主に馬複に1000円とか）、当たったとしても微々たるものです。

ただ、先日ずっと応援している馬の馬券を買った時は、力が入りましたし、負けてもすがすがしい気持ちでした。このように、馬券をその金額の価値以上に楽しむ方法はないでしょうか。今週はWIN5を買おうかなと思っています。

＊ ＊ ＊

今週は京都記念と共同通信杯。正直、エリキング勝てたでしょー！と思ってしまったな。まあ、G1に向けて強いレースはしましたね。

そして共同通信杯は先週の東京新聞杯に続き、対抗、本命の1.2決着！ 3連単ゲット！ 少頭数だし、配当は大したことなかったけど倍くらいにはなりました。この日の本命は1頭以外は全て馬券内に来ていたので、まずまずの予想は出来たかな。来週はフェブラリーステークス！ 今年初G1ゲットしたいですね。

では質問へ！

競馬ドラマ「ロイヤルファミリー」は感動の連続でした。フォーエバーヤングはサウジカップを連覇して賞金は45億越え。生涯獲得賞金ランキングでは2位のウシュバテソーロに20億弱の差をつけ、3位のイクイノックスとはダブルスコア。もう破られることのない記録なんじゃないか？ 藤田社長は「前世で国でも救ったんじゃないか？」というくらい、馬主歴からみてもかなり恵まれています。

逆に北島三郎さんは長い馬主生活の中、やっと出会えたキタサンブラックという名馬。それもディープインパクトという名馬の全兄でありながら、目立った成績が残せなかったブラックタイドの子供というのもドラマティック。

そして、キタサンブラックは産駒としても大活躍という、なんとも面白い巡り合わせ。オグリキャップ、トウカイテイオーの有馬記念や、勝てなさすぎてアイドルになったハルウララ、最近ではダービーのスキルヴィングは感動を与えましたね。

このように競馬はドラマです。付随して馬券にもドラマがあります。それこそハルウララの単勝馬券は「当たらない」ということで交通安全のお守りになりました。好きな馬の単勝馬券を買って、的中しても払い戻しせずに大切に保管している人も多いですね。

ディープインパクト、シックスセンスのハリウッド映画馬券、9.11事件のあった年のマンハッタンカフェとアメリカンボスの有馬記念。ダイユウサク、メジロマックウィーンのサイン馬券、山本モナが話題になった年はアドマイヤモナークが来たりしました。

昨年は秋華賞がエンブロイダリーとエリカエクスプレスのエエ馬券で、菊花賞がエネルジコ、エリキング、エキサイトバイオのエエエ馬券。２週連続でエが付く馬が5頭馬券に。しかもエが頭文字の馬はこの5頭しか出てないですからね。確率的に奇跡としか言えないような馬券が時折あるんですよね。



今週のギャンブル格言【一度きりの人生。楽しまなきゃ損だぜ！】





馬券を金額の価値以上に楽しむ方法ですが、競馬は馬券を買わなくても十分楽しめると思っています。実際、僕はその日のレースで購入するのは5レース前後です。中には馬券妙味はないけど、面白そうなレースというのは多々あります。買わなくても十分楽しめます。

WIN5は過去最高額の60億以上の売上があり、当たった方も、外れた方も予想を含めて楽しめたんじゃないでしょうか？

予想している時間、当たったらどうしよう、何しようと考えてる時間は本当に楽しい時間になります。大金を賭けて、アドレナリン、脳汁が出るようなことを楽しんでる人もいるとは思います。それはそれでいいと思います。

じゃい

1972年生まれ、神奈川県出身。97年にお笑いトリオ「インスタントジョンソン」を結成し、ネタ作りを担当。芸能界随一のギャンブラーとして知られ、過去には9370万円の馬券を的中させたことも。『稼ぐメンタル ギャンブルで勝ち続ける「ブレない」心の作り方』（KADOKAWA）など著書も多数。

構成・撮影／キンマサタカ