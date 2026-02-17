WÇÕ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤¬ÀïÎóÉüµ¢! ¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½ÊÖ¤êºé¤¤Ë¡Ö²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ä¡×
¡¡¥µ¥ó¥È¥¹¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤¬16Æü¤Î¥Ù¥í¡¦¥¯¥ë¡¼¥ÙÀï(¡û6-0)¤ÇÀïÎóÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤ÏºòÇ¯11·î¤Ëº¸É¨ÆâÂ¦È¾·îÈÄ¤òÂ»½ý¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¡¢¥µ¥ó¥È¥¹¤Î1Éô»ÄÎ±¤Ë¹×¸¥¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Àè·î¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ù¥í¡¦¥¯¥ë¡¼¥ÙÀï¤Ç¤Ï¸åÈ¾³«»Ï¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢45Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¡£·èÄêµ¡¤òÆ¨¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ø¥°¥í¡¼¥Ü¡Ù¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤²ó¤ê¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò»Å³Ý¤±¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥Ñ¥¹¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤¬º£µ¨½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ï¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼¨¤·¡¢È¾·îÈÄ¤ÎÉé½ý¤«¤é´°Á´¤Ë²óÉü¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡×¤È¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡º£·î5Æü¤Ë34ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ï¡¢6·î³«Ëë¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡²ó¤ÎÂåÉ½¾·½¸¤Ï3·î¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤ÈÂÐÀï¡£WÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎºÇ½ª¥ê¥¹¥È¤Ï5·î19Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ø¥°¥í¡¼¥Ü¡Ù¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÈÆ±¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀï¤¨¤ëÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥µ¥ó¥È¥¹¤Ç¾ÚÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î°ì»î¹ç°ì»î¹ç¤¬½ÅÍ×¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
