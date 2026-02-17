ÏÃÂê¤ÎËâ½ÑÃµµá¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¢¥¥ã¥¹¥È½Ð±éÆÃÈÖ¤òABEMA¤ÇÊüÁ÷
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Øº£¤«¤é¤Ç¤â´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ªTV¥¢¥Ë¥á¡ØËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ÙÆÃÈÖ¡Ù¤ò£²·î22Æü¡ÊÆü¡ËÌë£¸»þ¤è¤êÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡ØËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ï¡¢ÆîÌî³¤É÷¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ï¤º¤«£µ¥ö·î¤ÇËâ½Ñ¤ò½¬½Ï¤·¤¿Å·ºÍËâ½Ñ»Õ¡¦¥¯¥Î¥ó¤¬¡ÈÉ¬¤ºËâ½Ñ¤ÇÌÜ¤òºî¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¹¥´ñ¿´¤ÇÀ¤³¦¤òÀÚ¤êÂó¤¯Ëâ½ÑÃµµá¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£¥¯¥Î¥ó¤Î¶¯¤¤Ãµµæ¿´¤ä¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤È¯ÁÛÎÏ¤ÇËâ½Ñ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¸¶ºî¤Ï¡Ö¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÁí¹ç£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¡Ê2022Ç¯£¸·î31Æü»þÅÀ¡Ë¡£2026Ç¯£±·î¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ï¡¢Áá¸«º»¿¥¡¢ÆâÅÄ¿¿Îé¡¢µ´Æ¬ÌÀÎ¤¤é¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡Øº£¤«¤é¤Ç¤â´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ªTV¥¢¥Ë¥á¡ØËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ÙÆÃÈÖ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Áá¸«º»¿¥¡Ê¥¯¥Î¥ó¡¦¥°¥ê¥ª¥ó Ìò¡Ë¡¢µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡Ê¥ß¥ê¥«¡¦¥Ò¥å¡¼¥°¥ê¥¢ Ìò¡Ë¤¬½Ð±é¡£¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Û¤«¡¢º£¸å¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ªÆÏ¤±¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÈÖÊüÁ÷Ä¾Á°¤Î£²·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å£´»þ¤«¤éÌë£¸»þ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ºÇ¿·¡¦Âè£¸ÏÃ¤Þ¤Ç¤ÎÌµÎÁ¿¶¤êÊÖ¤ê°ìµóÊüÁ÷¤â·èÄê¡£ÊüÁ÷¸å£±½µ´Ö¡¢Âè£·ÏÃ¤Þ¤Ç¤òÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ØËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ï¡ÖABEMA¡×¤ÇËè½µÆüÍËÆüÌë10»þ¤è¤êÌµÎÁÆÈÀêÇÛ¿®¡¦¸«ÊüÂêºÇÂ®ÇÛ¿®Ãæ¡£ºÇ¿·ÏÃ¤òÃÏ¾åÇÈ£±½µ´ÖÀè¹ÔÊüÁ÷¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¸«ÊüÂêºÇÂ®ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¡£¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷£±½µ´Ö¸å¤ÎËè½µÆüÍËÆüÌë10»þ¡ÊÃÏ¾åÇÈÆ±¹ï¡Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷²ó¤Î£±½µ´ÖÌµÎÁÆÈÀêÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£
(C)ÆîÌî³¤É÷¡¦Laruha/KADOKAWA/¡ÖËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
