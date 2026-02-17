¡ÖºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤¹¤®¤ë¡×¡¡¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¶âÄ¾¸å¡ÄNHK¤Ë±Ç¤Ã¤¿ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¿ÍÊª¤ËÎóÅç¹æµã¡Ö¤½¤³¤â´¶Æ°¡Ä¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¡¦¥Õ¥ê¡¼¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë5°Ì¤À¤Ã¤¿»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¥Õ¥ê¡¼À¤³¦¿·¤È¤Ê¤ë158.13ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹ç·×¤ò¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î231.24ÅÀ¤È¤·¡¢¥Ú¥¢¤Ç¤ÏÆüËÜ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£²ñ¿´¤Î±éµ»¸å¡¢Ãæ·Ñ±ÇÁü¤¬¥ê¥ó¥¯ÏÆ¤ÇÎÞ¤¹¤ë¥³¡¼¥Á¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÎÞÁ£Êø²õ¤·¤¿¡×¤Ê¤É´¶·ã¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Ï¡Ö¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡×¡£Á°Æü¤ÎSP¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¥ê¥Õ¥È¤âÌäÂê¤Ê¤¯¤³¤Ê¤·¡¢ËÜÍè¤Î¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤é¤·¤¤Èþ¤·¤µ¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤â°ÂÄê¡¢À¤³¦²¦¼Ô¤Î´ÓÏ½¤¢¤ë±éµ»¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÇÌÚ¸¶¤ÏÃËµã¤¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¿´¤Î±éµ»Ä¾¸å¡¢NHK¤ÎÃæ·Ñ±ÇÁü¤Ë¥ê¥ó¥¯¥µ¥¤¥É¤ÇÊú¤¹ç¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤òÂª¤¨¤¿¡£¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¥«¥Ê¥À¿Í¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¥ë¥³¥Ã¥È¡¦¥³¡¼¥Á¤é¤¬ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â´¶Æ°¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Á¤ÈÏ¢ÌÁ¤ÎÊý¡¹¤Î¤³¤Î»Ñ¤ÇÎÞÁ£Êø²õ¤·¤¿¡×¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Î±éµ»¤Ç´¶Æ°¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÎÞ¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¹¹¤Ë¹¹¤Ëµã¤±¤Æ¤¤Æ°ìµ¤¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¡×¡Ö¥³¡¼¥Á¤¿¤Á¤Î¤¢¤ÎÎÞ¤È´¶Æ°¤¬¡¢¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Î±éµ»¤ÎÀ¨¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡ÄºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥³¡¼¥Á¤¿¤Á¤¬¹æµã¤·¤Æ¤ë¤Î¤âÂº¤¤¡×¡Ö¥³¡¼¥Á¿Ø»°¿Í¤¬¹æµã¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬¥«¥á¥é¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¡¢¥á¥À¥ë¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆºÇ¹â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¤È¡¢¤½¤³¤â´¶Æ°¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë