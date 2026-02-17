東方神起20周年記念映画『IDENTITY』再始動直後の貴重写真解禁 全国5劇場で“応援上映”も決定
東方神起の日本デビュー20周年を記念した映画『東方神起 20th Anniversary Film『IDENTITY』』（2月20日全国公開）より、新たな場面写真2点が解禁された。
【画像】「a-nation」最終日のパフォーマンス直前の様子（2011年撮影）
本作は、2011年の再始動以降、アルバム『TONE』の発売から2025年開催の20th Anniversary LIVE TOUR『ZONE』までの軌跡を、新たに編集したドキュメンタリーとライブ映像、さらにユンホとチャンミンの最新インタビューを交えて描く記念作。前人未到の領域を歩み続けてきた東方神起の“IDENTITY（アイデンティティ）”に迫る内容となっている。
今回解禁されたのは、再始動後初のシングル「Why? [Keep Your Head Down]」のミュージックビデオ撮影現場を捉えた一枚と、2011年に出演した「a-nation」最終日のパフォーマンス直前の舞台裏を収めた写真。いずれも再始動直後の2011年に撮影されたもので、15年前の二人の姿が垣間見られる貴重な場面写真となっている。
さらに、2月22日午後1時30分から全国5劇場（札幌シネマフロンティア／新宿バルト９／ミッドランドスクエア シネマ／Ｔ･ジョイ梅田／Ｔ･ジョイ博多）で“応援上映”の実施も決定。チケットは18日午前0時より各劇場の公式サイトで販売開始となる。観客が声援や拍手などでライブさながらの臨場感を楽しめる応援上映は、ファンにとって特別な体験となりそうだ。
東方神起は、2005年4月に日本デビュー。「東方の神が起きる」という意味を持つグループ名の通り、アジアのみならず世界で活躍を続けてきた。日本では、海外アーティストとして最多となる東京ドーム公演数（33回）を記録するなど、日本でも圧倒的な存在感を誇る。4月25日と26日には日産スタジアムで3回目、20周年イヤーの集大成となる公演「東方神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM 〜RED OCEAN〜」を控えている。
