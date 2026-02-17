多機種対応のクラシック・プーデザイン！ベルメゾン ディズニー「手帳型スマホケース」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、本や絵本のような世界観が楽しめる、ディズニーデザイン「手帳型スマホケース」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「手帳型スマホケース」クラシック・プー
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
価格：4,290円（税込）
適応サイズ：幅約7.5、高さ約14、厚み約1cmまで
サイズ：約8.5×15cm
主材：ポリウレタン
中にポケット2つ、手帳型（マグネット開閉）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
「クラシック・プー」デザインのスマホケース。
様々な機種に対応できる手帳型のケースで、優しい色合いとほっこりとしたアートがあしらわれています！
また内側には、ICカードなどを入れられる便利なポケットも◎
そして開閉しやすいマグネット式になっています。
デザインは「総柄」と「BOOK」の2種類がラインナップ。
クラシック・プー（総柄）
白を基調とした「総柄」デザインのスマホケース。
「クラシック・プー」をはじめ、「ピグレット」、「ティガー」、「イーヨー」の姿も描かれています。
そのほか、葉っぱやお花なども繊細なタッチで表現され、上品な雰囲気☆
クラシック・プー（BOOK）
絵本の表紙のようなテイストが可愛い「BOOK」デザインのスマホケース。
パステル調の淡い色合いもポイントです。
表面には、100エーカーの森で遊んでいる「クラシック・プー」たちのほっこりとしたアートがあしらわれています。
それぞれ裏面にもデザインが入り、どちらから見ても素敵！
開いた時もアートが楽しめるようになっています。
さらに内側にはカードのポケットが2つ。
ICカードなどの使用頻度の高いカードを収納しておくととっても便利です。
＜着用方法＞
必ずお持ちの機種に合った樹脂製のカバーを装着し、本体粘着部につけてください。
スマートフォン本体を直接粘着部に装着した場合、外すときに外しにくい、また傷や破損の恐れがあります。
機種を選ばない、多機種対応なのがうれしい！
本や絵本のような世界観が楽しめる、ディズニーデザイン「手帳型スマホケース」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
