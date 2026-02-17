ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、本や絵本のような世界観が楽しめる、ディズニーデザイン「手帳型スマホケース」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「手帳型スマホケース」クラシック・プー

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格：4,290円（税込）

適応サイズ：幅約7.5、高さ約14、厚み約1cmまで

サイズ：約8.5×15cm

主材：ポリウレタン

中にポケット2つ、手帳型（マグネット開閉）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「クラシック・プー」デザインのスマホケース。

様々な機種に対応できる手帳型のケースで、優しい色合いとほっこりとしたアートがあしらわれています！

また内側には、ICカードなどを入れられる便利なポケットも◎

そして開閉しやすいマグネット式になっています。

デザインは「総柄」と「BOOK」の2種類がラインナップ。

クラシック・プー（総柄）

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

白を基調とした「総柄」デザインのスマホケース。

「クラシック・プー」をはじめ、「ピグレット」、「ティガー」、「イーヨー」の姿も描かれています。

そのほか、葉っぱやお花なども繊細なタッチで表現され、上品な雰囲気☆

クラシック・プー（BOOK）

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

絵本の表紙のようなテイストが可愛い「BOOK」デザインのスマホケース。

パステル調の淡い色合いもポイントです。

表面には、100エーカーの森で遊んでいる「クラシック・プー」たちのほっこりとしたアートがあしらわれています。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

それぞれ裏面にもデザインが入り、どちらから見ても素敵！

開いた時もアートが楽しめるようになっています。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

さらに内側にはカードのポケットが2つ。

ICカードなどの使用頻度の高いカードを収納しておくととっても便利です。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

＜着用方法＞

必ずお持ちの機種に合った樹脂製のカバーを装着し、本体粘着部につけてください。

スマートフォン本体を直接粘着部に装着した場合、外すときに外しにくい、また傷や破損の恐れがあります。

機種を選ばない、多機種対応なのがうれしい！

本や絵本のような世界観が楽しめる、ディズニーデザイン「手帳型スマホケース」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

