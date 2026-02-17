オズモールアワード・ランチ部門で口コミランキング1位！隠れ家イタリアン「VANNO」編集部レポ。手打ちパスタや美麗デザートも
初台駅からほど近い、隠れ家イタリアン「VANNO」。どの料理もおいしいと高評価で、年間人気ランキング・オズモールアワード2026のランチ部門にて、口コミランキング1位を受賞するほど。そこで、編集部がランチコースを体験！ 素材のポテンシャルを最大限に活かした料理が魅力で、前菜、パスタ、デザートに至るまで絶品ぞろい。さらに、ワインとのペアリングも格別です。受賞記念の特別コースも登場しているので、ぜひチェックを。
口コミ年間ランキング・ランチ部門で1位を獲得した「VANNO」のイタリアンランチを、編集部が体験
オズモールアワード2026・首都圏ランチの口コミ年間ランキングで、1位を獲得した「VANNO」。「一品ひと品、見た目もきれいで、味もとてもおいしいです」「どの一皿からも情熱が感じられて、おいしかったです」「合わせていただいたワインも一杯ごとにバランスがよく、料理との相性も抜群」など、口コミで大絶賛されるイタリアンレストランなんです。そこで、編集部メンバーSが、こちらのイタリアンランチを体験してきました！
期待を膨らませて「VANNO」に足を運ぶと、おしゃれな空間が広がり、大人の隠れ家といった趣。内装やインテリアは落ち着いた色味でまとめられ、ヴィンテージオーディオまで置かれています。その音色が心地よく、穏やかな雰囲気の中で食事を楽しむことができそう。
今回、編集部がいただいたのは、パスタと肉料理が楽しめるランチコース。この日のパスタは「牡蠣と九条ネギと柚子胡椒」で、ヨーグルトのコクのある酸味がアクセントに。牡蠣もふんわり柔らかくてとってもおいしい。
肉料理は、鹿肉が登場。ほどよい酸っぱさのサワークリームが、滋味深い味わいのお肉によく合います。その日にいちばんいい状態のお肉を使用しており、ほかの日では、馬肉、豚肉なども提供しているのだとか。
お楽しみのデザートは、クリームを柔らかなクレープ生地で包んだもの、季節のフルーツ、よもぎのアイスの3種類。上品でいて優しい味わいに癒されます。甘い余韻にも浸ることができ、最高のランチタイムを過ごすことができました。
ヴィンテージオーディオの音色に心が和む。初台に佇む、大人の隠れ家イタリアン
そんな魅力あふれる「VANNO」は、初台駅よりほど近く、新国立劇場にも足を運びやすい好立地。シックなインテリアが並ぶ空間は、まさに大人の隠れ家を思わせてくれる。ヴィンテージオーディオの柔らかく心地よい音色が店内を満たし、ゆったりとした時間を過ごせそう。
こちらで味わえるのは、素材の持ち味を最大限に引き出す「シンプルなおいしさ」を追求したイタリアン。厳選した旬の素材で仕立てる絶品料理の数々は、洗練された美しい見た目も印象的。さらに、クラシックからモダンまで、さまざまなワインを取りそろえているのもポイントに。料理と美酒のペアリングを楽しみながら、幸せな美食タイムをかなえてみて。
落ち着いた雰囲気が心地よく、ご褒美ランチ、美食デート、少人数での食事会におすすめ。
シェフ自慢の手打ちパスタと美麗デザートも。口コミ部門1位を記念した特別ランチコース
オズモールアワード「口コミ部門」1位受賞を記念して、特別なランチコースが登場。
しゅわしゅわのスパークリングワインで乾杯したら、旬の食材をふんだんに使った前菜からスタート。メインでは、シェフ自慢の手打ちパスタを2皿も楽しめるのが魅力的。その日の仕入れによってメニューが変わるため、どんな一皿に出会えるかは当日のお楽しみ。
オリーブオイルでいただく自家製パンや、シェフ特製のデザートも素晴らしく、満足できること間違いなし。
さらに、メッセージプレートのリクエストも可能だから、記念日利用にもぴったり。大人の隠れ家レストランで、大切な人をお祝いしては？ シェフの感性が輝くイタリアンを味う、特別なランチタイムを。
今回訪問したレストラン
店名：VANNO（東京都・初台駅／洋食・西洋料理、フレンチ、イタリアン）
住所：東京都渋谷区本町2-28-4 サンエムマンション3 101
・おすすめプラン
【アワード受賞記念】シェフ自慢の手打ちパスタコース全4皿
料金：5,300円（税・サ込）
