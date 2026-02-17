“モテたがり”のtimeleszメンバーを取り締まれ！『タイムレスマン』衝撃の新企画「モテ警察」爆誕

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2月17日放送の『タイムレスマン』（フジテレビ他 24時25分～ ※いつもより10分遅れ）にて、新企画「モテ警察」が始動。メンバーの原 嘉孝（※メイン写真）＆篠塚大輝が、“モテたがり”のtimeleszメンバーを取り締まる。

■「自分から率先してモテようとするアイドルは、決して許さない！」

2026年春にはゴールデン進出（※4月より、毎週金曜21時58分～22時52分）も決定し、ますます注目を集める痛快バラエティー番組『タイムレスマン』。

衝撃の新企画「モテ警察」では、原＆篠塚が、世の中にはびこる“モテたがり”を取り締まるべく「モテ警察お台場署」の警察官に就任。モテたがり疑惑のあるtimeleszメンバーを徹底的に取り調べる。

アイドルにとって異性にモテることは、いわば“仕事”。アイドルとして振る舞っているうちに自然にモテてしまう、そんなアイドルは尊敬に値するが、自分から率先してモテようとするアイドルは、決して許さない！

そんな独特すぎる持論のもと、一斉捜査に立ち上がった原嘉孝巡査部長と篠塚大輝巡査。正義感溢れる太い眉毛がトレードマークのふたりの警察官は、お台場の治安を守るため（？）フジテレビのスタジオで番組を収録中だという佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、橋本将生、猪俣周杜の6人を訪ね、事情聴取を行うことに――。

果たして、原＆篠塚コンビにモテたがりの罪を暴かれ、逮捕されてしまうメンバーはいったい誰なのか…？ そして、timeleszメンバーの中でも最凶の“モテたがり犯”がついに明らかに!?

■番組情報

フジテレビ 他『タイムレスマン』

02/17（火）24:25～24:55

※毎週火曜 24:15～24:45

出演：timelesz（佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）

