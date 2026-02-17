この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

倒産しない為の役員の選定基準をプロが徹底解説します！必ずチェックしてください！

「絶対に会社を潰させない黒字社長」として活動する市ノ澤翔氏が、自身のYouTubeチャンネルで「倒産しない為の役員の選定基準をプロが徹底解説します！必ずチェックしてください！」と題した動画を公開。多くの経営者が理解していない、「本当に正しい役員の選び方と育て方」について解説した。



市ノ澤氏はまず、「会社の役員がそもそも何なのか、よく分かっていないという方もいる」と指摘。役員とは社長や副社長といった社内での「役職」とは異なり、「法律上の言葉」であると定義した。法律上、会社の登記簿に「取締役」「監査役」「会計参与」として登記されている人物が役員であり、役職名とは必ずしも一致しないという。氏は「副社長だからといって役員じゃないというケースもある」と述べ、この基本的な違いを理解することが重要だと語った。



その上で、正しい役員の選び方について、最も重要なのは「会社側の立場として物事を考えられる」人物を選ぶことだと強調する。従業員が自身の利益を考える労働者側の立場であるのに対し、役員は「会社の利益を最優先していかなきゃいけない」経営側の立場であり、両者の役割は全く違う。そのため、「身内というだけで選ぶ」といった安易な人選は、組織崩壊を招く危険があると警鐘を鳴らした。



では、役員をどう育てるべきか。市ノ澤氏は、特に後継者育成において「まず学ばせるべきことは数字」だと断言する。経営の結果はすべて数字で表れるため、会計や財務の知識、最低でも簿記2級程度の知識がなければ経営者にはなれないという。その上で、「経営者としての仕事をさせる」「経営者としての仕事を見せる」ことが不可欠だと語る。労働者としての現場仕事と、経営者としての仕事は全く異なるため、小さなプロジェクトでも責任を持たせて任せ、失敗を経験させながら経営者としての感覚を養わせることが成長につながると解説した。



市ノ澤氏は「経営者と従業員は全く役割が違う」と繰り返し、役員を選び、育てるには、その役割の違いを明確に認識し、経営者としての視点とスキルを徹底的に教育する必要があると締めくくった。