歌手・近藤真彦が16日、自身のインスタグラムを更新。盟友との2ショットを投稿し、ファンを喜ばせた。



近藤は「使用前使用後（笑)」と書き出し、「よっちゃんさんとライブツアーナウ！ 残すとこ福岡と羽田 今年は4ヶ所しか出来ませんでしたが 毎回盛り上がり過ぎて（笑）」と記した。部屋飲みのリラックスした姿で、近藤はバスローブ姿。隣で笑みを浮かべるのはギタリストの野村義男だ。



「MasahikoとYoshio Live Tour 2026」で7、8日は大阪、14、15日は愛知で公演を行っている2人。「ステージ終わり久々の部屋飲み！ で使用前使用後（笑）」とつづったが、「（笑）」の理由は別のカットに。ウインクする野村の横でマッチが“変顔”でポーズ。2人の仲の良さが伝わるショットをアップした。



近藤は8日に「僕は9年ぶり、息子は初マラソン」と親子でマラソンを走ったことを写真付きで報告し、反響を呼んだばかり。かつての人気アイドルの楽しそうな姿に、フォロワーからは喜びのコメントがあふれた。「めっちゃウケる～」「懐かしい 面白い」「ラブラブが溢れてる」「変顔マッチがかわいすぎる～」「明星なり平凡の撮影ですか」「ますます絆と愛が深まったのでは」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）